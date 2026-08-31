Ivan Moraes propõe tarifa zero para o transporte público

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O candidato ao governo de Pernambuco pelo PSOL, Ivan Moraes, avalia que o estado tem condições de levar a cabo um plano de tarifa zero para o transporte público. Em sabatina promovida pela Rádio Folha 96,78 FM, na manhã desta segunda-feira (31), ele prometeu que Pernambuco será o primeiro estado do país a implementar essa política.

"O transporte público precisa ser deixar de ser uma coisa feita para pobre. Tem que ser uma coisa universal para todo mundo usar. Centenas de cidades no mundo já têm políticas iguaizinhas a que estou falando. Alguns pequenos países também. Acho que Pernambuco tem todas as condições (de implementar isso)", declarou o candidato.

Segundo Ivan, soluções como ônibus elétricos devem baratear o custo do transporte e viabilizar, somadas a outras medidas, a tarifa zero. Ainda de acordo com o candidato, "tem que pagar pela viagem que o ônibus faz. Porque, para a empresa, é o mesmo custo levar 10, 20 ou 40 pessoas dentro do ônibus".

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