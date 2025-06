Iza vai disputar reeleição, diz prefeito de Vitória

A- A+

Em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco, o prefeito de Vitória de Santo Antão, Paulo Roberto (MDB), descartou a possibilidade de sua filha, a deputada federal Iza Arruda (MDB), integrar a chapa do prefeito do Recife, João Campos (PSB), como vice na disputa pelo Governo de Pernambuco em 2026. Apesar das especulações em torno do nome da parlamentar, o gestor foi direto ao afirmar que Iza disputará a reeleição à Câmara Federal.

“Ter o nome lembrado é importante, dá satisfação pessoal, mas nós fazemos parte de um grupo, de um conjunto de forças políticas no Estado. Iza, com certeza, se prepara para disputar a reeleição como deputada federal porque vem fazendo um excelente trabalho”, afirmou Paulo Roberto, destacando que o foco da filha está em continuar contribuindo com o Estado a partir do Legislativo federal.

Durante a conversa, o prefeito também comentou o cenário político estadual, classificando a eventual disputa entre João Campos e a governadora Raquel Lyra (PSD) como "interessante". “João tem um potencial muito forte para disputar e ganhar as eleições. Ele vem sedimentando a sua caminhada a cada dia que passa e a cada pesquisa que se apresenta”, pontuou.

Sobre a programação junina, Paulo Roberto destacou que Vitória de Santo Antão realizou o evento com recursos próprios, promovendo uma das maiores festas do Nordeste. Segundo ele, o investimento, estimado em até R$ 12 milhões, foi pensado como estratégia para movimentar a economia local e regional, gerando impacto direto em setores como comércio, turismo, transporte e alimentação. "O que você investe volta multiplicado. Movimentamos mais de R$ 400 milhões na economia, formal e informal", afirmou.

O prefeito também ressaltou o sucesso de público e a diversidade de atrações, que incluíram nomes como Luan Santana, Belo, Raphaela Santos, Xand Avião e Jonas Esticado. “Cada noite tem quebrado recordes de público. Hoje e sábado devem ser os dias de maior movimentação, com expectativa de lotação total no Pátio de Eventos Otoni Rodrigues”, comemorou.

