A- A+

AGRESTE Izaías diz que prefeito de Garanhuns torra R$ 3 milhões/ano com salários de familiares. Entenda "Estou sentindo que o atual gestor está meio perdido. Fazendo as coisas mal feitas, sem vontade, gastando muito recurso e sem mostrar nada concreto", afirmou

Em entrevista ao Frente a Frente, que foi ao ar ontem pela Rede Nordeste de Rádio, que tem a Rádio Folha como cabeça de rede, o líder do Governo Raquel na Assembleia Legislativa, Izaías Régis (PSDB) afirmou que decidiu ser candidato a prefeito de Garanhuns, município que já governou, para acabar com a vergonhosa prática de nepotismo do prefeito Sivaldo Albino. “Sua família inteira está empregada na Prefeitura. Por ano, essa gente leva mais de R$ 3 milhões dos cofres públicos”, desabafou.

Régis disse que também vai pôr fim a corrupção. “A gestão do meu adversário já foi objeto de três processos de desvios de dinheiro do povo de Garanhuns. Na minha gestão, isso nunca existiu”, acrescentou, dando o tom do seu enfrentamento ao prefeito, que é candidato à reeleição.

No último domingo, Izaias anunciou o médico Ulisses Pereira como seu candidato a vice.

“Estou sentindo que o atual gestor está meio perdido. Fazendo as coisas mal feitas, sem vontade e gastando muito recurso e sem mostrar nada concreto. Por isso, tenho que ir pelo lado do povo, que quer que eu volte, pois fizemos uma grande gestão, respeitando o erário. Em oito anos de gestão, não tive nenhum processo de desvio de erário, enquanto o atual gestor já tem três”, disse.

A decisão de antecipar a composição de sua chapa para o pleito de outubro, de acordo com Izaías, se deu após a saída do ex-vereador Zaqueu Lins (Republicanos) do seu grupo político para migrar para o grupo de Sivaldo.

“Tínhamos um acordo com o ex-vereador, mas ele foi para o lado do atual gestor de Garanhuns. Não sei o motivo. Sei que houve vantagem que eu não posso dar. Diante desse cenário, resolvi prestigiar o médico Ulisses Pereira, profissional de muito prestígio na cidade, foi de PSF de Garanhuns, trabalhou por mais 20 anos trabalhando no município e o atual gestor o colocou para fora”, revela Izaías.

Para quem desconfiava que Izaías não seria candidato, ele afirma que sente que o povo de Garanhuns não quer ele [Sivaldo Albino] de volta. “Temos hoje em Garanhuns o maior nepotismo da história, com uma base de mais de 50 pessoas da família do atual prefeito na folha de pagamento, com uma renda que junta totaliza cerca de R$ 3,5 milhões”, afirmou.

Para ele, Garanhuns precisa de grandes entregas na área econômica, a exemplo do que foi feito em sua gestão, com a atração de grandes empresas, como o Assaí, Faculdade de Ciências Médicas (AFYA), Drogasil, além do aquecimento do mercado da construção civil da cidade, com construção de grandes equipamentos.

“O principal foco da minha gestão foi a preocupação em gerar emprego, além de implantar eventos como o Viva Dominguinhos e a Magia do Natal, que dão muito certo até hoje”, complementa o deputado.

Aliado da atual governadora de Raquel Lyra (PSDB), Izaías afirma que vai contar com o apoio da tucana para participar de sua campanha e conseguir junto a ela as ferramentas necessárias para fomentar o desenvolvimento social e econômico no município. Cita, como exemplo desse esforço, a BR-423, que liga São Caetano a Garanhuns, que começa a sair do papel.

Veja também

São Paulo Tarcísio de Freitas rebaixa chefes da PM e revolta oficiais