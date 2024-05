Izolda Cela deve deixar o MEC para poder concorrer à prefeitura de Sobral (CE)

A- A+

A secretária-executiva do Ministério da Educação (MEC), Izolda Cela, deve deixar a pasta até 6 de junho, prazo de desincompatibilização de cargos públicos para as eleições municipais de 2024.

Ela analisa concorrer à prefeitura de Sobral, no Ceará.

Izolda ainda não decidiu se de fato será candidata em Sobral, mas é o nome preferido do atual prefeito, Ivo Gomes (PSB), e de Cid Gomes (PSB). Por isso, deixará o MEC para ter a possibilidade de concorrer.

"Temos uma candidata natural a prefeito de Sobral, que é a Izolda. O Cid entende isso também. Ela só não será a candidata se ela não quiser", afirmou Ivo, em entrevista ao programa Izaías Nicolau, em Sobral.

Izolda Cela foi secretária de Educação do município no começo dos anos 2000 e foi uma das responsáveis por transformar a cidade numa das referências nacionais em qualidade de ensino. Em 2018, foi eleita vice-governadora do Ceará na chapa com Camilo Santana (PT) e, em abril de 2022, assumiu o cargo do agora ministro quando ele foi concorrer ao Senado.

Quando deixar a secretaria-executiva do MEC, o secretário-adjunto Gregório Grisa deve assumir o cargo provisoriamente. Essa definição, no entanto, ainda está sendo debatida no ministério.

A cidade de Sobral é beço político dos irmãos Gomes. O atual prefeito, Ivo Gomes, é o irmão mais novo de Cid e Ciro Ciro Gomes (PDT). O marido de Izolda, Veveu Veveu Arruda (PT), já foi prefeito da cidade, entre 2011 e 2016. Depois de um racha entre Cid e Ciro, Izolda saiu do PDT e se filiou em fevereiro ao PSB, acompanhando Cid.

Após a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Izolda chegou a ser cotada para ser escolhida como ministra da Educação. No entanto, o escolhido foi Camilo Santana, que a convidou para a secretaria-executiva.

Veja também

BLOG DA FOLHA No Recife, ministro Alexandre Padilha defende parceria entre PT e PSB