''Já aprendeu 95% das coisas, vou dar umas aulas'', diz Bolsonaro sobre Tarcísio em evento

A- A+

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que espera "estar no tabuleiro político" nas eleições do ano que vem, a despeito da inelegibilidade até 2030 e da possibilidade de condenação no Supremo Tribunal Federal (STF) pela trama golpista.

A fala ocorreu na abertura da Feira Internacional da Cadeia Produtiva da Carne (Feicorte), em Presidente Prudente (SP), nesta terça-feira (17). Ao lado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), Bolsonaro aproveitou para elogiar seu ex-ministro da Infraestrutura e possível candidato ao Palácio do Planalto em 2026.

— Ele (Tarcísio) sentiu o gostinho da política e não sai mais. Tem um grande futuro pela frente, é um baita de um gestor. Na política, já aprendeu 95% das coisas. Tarcísio, vou dar umas aulas para você, se é que não pegou tudo do [Gilberto] Kassab — disso o ex-presidente, citando ainda o cacique do PSD que também esteve na abertura da Feicorte.

O ex-presidente chegou à cidade no início da madrugada de terça e se reuniu com outros políticos presentes ao evento, como o vice-governador Felício Ramuth (PSD-SP), o vice-prefeito de São Paulo, Mello Araújo (PL-SP), e o deputado federal Paulo Bilynskyj (PL-SP), entre outros. No discurso, Bolsonaro também passou a mensagem de que se mantém no jogo em 2026:

— Espero poder estar no tabuleiro político do ano que vem. Eleição sem Jair Bolsonaro é negação da democracia. É difícil? É — disse o ex-presidente.

Bolsonaro evitou falar da possibilidade de apoiar Tarcísio na corrida presidencial de 2026, em um possível cenário com sua esposa, Michelle Bolsonaro, como vice.

Nesta segunda, reportagem do Globo mostrou que um tema fundamental para Bolsonaro dedicar apoio ao governador seria a concessão de um indulto presidencial que livraria o ex-presidente de eventuais condenações criminais e eleitorais, uma condição que não seria problema para Tarcísio. No microfone da Feicorte, Tarcísio evitou falar em eleição e concedeu diversos elogios ao ex-chefe.

— Tenho que fazer um agradecimento especial ao presidente Bolsonaro. Ele apostou em mim. Mudou uma lógica. Não consultou partidos políticos para montar seu ministério. Pegou um cara desconhecido para a Infraestrutura. Eu não era a primeira opção. Acabou fazendo a sua aposta e, assim como eu apostou em outras pessoas. Entregou o Brasil crescendo, com superávit, onde as estatais davam lucro. Entregou um Brasil em que podíamos sonhar. Ele é uma referência para mim e para vocês. A sua missão, presidente, não acabou. O senhor ainda vai contribuir muito para o Brasil e fazer a diferença — disse o governador.

Foi o primeiro encontro de Bolsonaro e Tarcísio após o interrogatório do ex-presidente no STF, no inquérito da trama golpista, em que é réu por tentativa de golpe de Estado, ocorrido no início do mês. Na ocasião, Tarcísio prestou depoimento à Corte como testemunha de defesa de Bolsonaro. No fim de semana anterior ao depoimento, o ex-presidente ficou hospedado no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, onde teve reuniões preparatórias com os advogados para o depoimento no STF.

Veja também