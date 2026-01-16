A- A+

EX-PRESIDENTE "Hoje já fiz o que tinha que fazer", diz Moraes após transferência de Bolsonaro para Papudinha Ministro do STF fez comentário em tom descontraído durante colação de grau na USP horas depois de determinar remoção do ex-presidente da PF para batalhão da PM-DF

Na noite dessa quinta-feira (15), horas depois de determinar a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, para o batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal conhecido como “Papudinha”, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes fez um comentário que arrancou risos e aplausos da plateia durante uma colação de grau da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP).

Em tom descontraído, Moraes afirmou: “Acho que hoje eu já fiz o que tinha que fazer”.

A fala ocorreu durante discurso em uma casa de eventos na zona sul da capital paulista, sem menção direta à decisão envolvendo o ex-presidente, mas foi interpretada por parte do público como uma referência ao despacho assinado horas antes. O momento foi registrado em vídeo.

Ao comentar o número de discursos na cerimônia, Moraes brincou com o tempo excedido pelos oradores. “A maioria não é do direito, então oito discursos para vocês é um absurdo do absurdo. E vocês percebem que ninguém cumpriu os três minutos, o que quase eu tive que tomar algumas medidas”, disse, sob risos da plateia. Em seguida, concluiu: “Mas eu me contive hoje, né. Acho que hoje eu já fiz o que eu tinha que fazer”.

O vídeo já repercute entre os bolsonaristas. O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) se manifestou no X utilizando um trecho do livro bíblico de Provérbios: "A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda", ao compartilhar o vídeo.

Bibo Nunes (PL-RS) foi outro parlamentar que comentou sobre o vídeo nas redes sociais.

"Em mais uma demonstração explícita de ódio e vingança, o ministro Alexandre de Moraes fez piada durante um discurso na Universidade de São Paulo", afirmou.



Mais cedo, o ministro havia determinado que Bolsonaro deixasse as dependências da PF, onde estava preso desde novembro, para cumprir pena em uma sala no 19º Batalhão da PM-DF, local que abriga também o ex-ministro da Justiça Anderson Torres e o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal Silvinei Vasques. O espaço é chamado de “Papudinha” por ficar ao lado do Complexo Penitenciário da Papuda.

Na mesma decisão, Moraes autorizou que o ex-presidente receba assistência religiosa na prisão e participe de um programa de redução da pena por meio da leitura. Por outro lado, negou a solicitação de acesso a uma televisão com acesso à internet (Smart TV).

Desde novembro, Bolsonaro vinha cumprindo pena na Superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília. O ex-presidente foi condenado a 27 anos e três meses de prisão, pelo STF, por uma tentativa de golpe de Estado.

As condições do local, contudo, eram alvo de reclamações de familiares e aliados de Bolsonaro. Uma das críticas era sobre o barulho do ar-condicionado da superintendência.

Avaliação médica pela PF

Moraes também determinou que o ex-presidente deve passar por um exame médico, feito por peritos da PF, que devem avaliar seu estado clínico e a "necessidade de transferência para o hospital penitenciário".

Depois dessa avaliação, o ministro decidirá sobre um pedido da defesa de concessão de prisão domiciliar humanitária, por questões de saúde.

Moraes afirmou que o cumprimento da pena de Bolsonaro na Superintendência da PF já vinha ocorrendo com o "absoluto respeito à dignidade da pessoa humana e em condições extremamente favoráveis em relação ao restante do sistema penitenciário brasileiro".

O ministro considerou, contudo, que a "total ausência de veracidade nas reclamações" não impede a transferência "para uma Sala de Estado Maior com condições ainda mais favoráveis".

Moraes citou que o batalhão da PM-DF permitirá, por exemplo, "o aumento do tempo de visitas aos familiares, a realização livre de 'banho de sol' e de exercícios a qualquer horário do dia, inclusive com a instalação de aparelhos para fisioterapia, tais como esteira e bicicleta".

O ministro incluiu na decisão uma tabela comparando as condições da superintendência e do batalhão, em categorias como metragem, acomodações, banho de sol e local para receber visitas.

Ministro cita 'privilégios'

Na decisão, Moraes apresentou diversos dados do sistema penitenciário brasileiro e destacou que há um "déficit estrutural de vagas, o que resulta em índices persistentes de superlotação e péssimas condições estruturais".



O ministro ressaltou, no entanto, que "a singular condição de ex-presidente da República permite ao custodiado, em razão da dignidade do cargo exercido, a possibilidade de prisão especial".



"A excepcional concessão do cumprimento da pena definitiva em Sala de Estado Maior diferencia, independentemente de idade ou condição de saúde dos demais, o custodiado Jair Messias Bolsonaro dos 384.586 condenados que cumprem pena privativa de liberdade em regime fechado", escreveu.



Moraes elencou, então, "privilégios" que o ex-presidente recebeu já na superintendência da PF, como sala de Estado-Maior individual, televisão a cores; ar-condicionado, frigobar, médico da PF de plantão 24 horas e autorização permanente de acesso médico particular, entre outros.



Críticas de filhos rebatidas

O ministro considerou que há uma "sistemática tentativa de deslegitimar" a forma de cumprimento da pena e citou críticas de dois filhos de Bolsonaro, o senador Flávio e o ex-vereador Carlos.



Moraes afirmou que Carlos demonstrou "total desconhecimento da legislação de execução penal", por ter reclamado da restrição de horário para visitas, e que Flávio fez "críticas infundadas às condições extremamente favoráveis".

