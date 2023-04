A- A+

Crise no GSI "Já foram substituídos cerca de 35% dos servidores que trabalhavam no GSI", diz ministro interino Ricardo Cappelli se reuniu com Alexandre de Moraes no TSE e afirmou que renovação dos quadros é uma demanda de Lula

O ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Ricardo Cappelli, afirmou nesta segunda-feira (24) que está acelerando a troca dos quadros da pasta. A medida vem após a divulgação de imagens que mostram integrantes do órgão no Palácio do Planalto durante a invasão do prédio, nos atos golpistas do dia 8 de janeiro.

— Já foram substituídos cerca de 35% dos servidores que trabalhavam no GSI e isso é absolutamente natural quando há troca de governo, faz parte da troca de governo, e nós iremos acelerar isso — disse Cappelli.

O ministro interino participou nesta segunda de uma reunião no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o ministro Alexandre de Moraes. A conversa, segundo ele, ocorreu para que informações institucionais fossem prestadas.

Ainda segundo o ministro do GSI, Moraes não fez novos pedidos desde que houve a determinação da retirada do sigilo das imagens das câmeras de segurança do Planalto no dia 8 de janeiro.

De acordo com Capelli, a sindicância que foi aberta para apurar a participação de membros da pasta está sendo acelerada e deve ser concluída antes do prazo final, previsto para 30 de maio.

O ministro interino voltou a afirmar que está discutindo o papel institucional do ministério. Ele acrescentou que apresentará uma avaliação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no retorno da sua viagem para a Europa.

— Essa é uma decisão que o presidente tomará no seu retorno ao Brasil, e a mim cabe levantar informações, fazer um raio-x, acelerar, como ele pediu, a renovação do órgão — explicou.

