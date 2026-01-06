A- A+

EX-PRESIDENTE Jair Bolsonaro cai e bate cabeça em móvel na cela, diz Michelle Relato foi feito pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro em publicação em uma rede social

O ex-presidente Jair Bolsonaro caiu e bateu a cabeça em um móvel durante a madrugada desta terça-feira (6) após ter uma crise na cela onde está preso na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília.

O relato foi feito pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro em publicação em uma rede social. Segundo a esposa do ex-presidente, como o quarto "permanece fechado", ele só recebeu atendimento médico quando ela foi chamada para visita.

"Estou com o médico aguardando o delegado para saber como foram os primeiros socorros. Só Deus", escreveu Michelle.

O jornal O Globo apurou que o cardiologista Brasil Ramos Caiado irá até o local para fazer a análise clínica do ex-presidente.

Bolsonaro está preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília desde 22 de novembro.

Em 24 de dezembro, ele foi internado para novos procedimentos médicos para corrigir um caso de hérnia inguinal e para tentar amenizar as crises de soluços.

