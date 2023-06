A- A+

BRASIL Jair Bolsonaro diz que esperava pedido de vista em ação que pode o deixar inelegível Ex-presidente desembarcou no Rio na manhã desta quinta-feira em meio ao julgamento no TSE

O ex- presidente Jair Bolsonaro desembarcou às 10h20 desta quinta-feira (29) no aeroporto Santos Dumont, no Rio, e disse que passará o dia na casa de um de seus filhos, o vereador Carlos Bolsonaro, enquanto acompanha os desdobramentos do seu julgamento realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em Brasília. Bolsonaro, que chegou à capital fluminense durante o julgamento, lamentou que o ministro Raul Araújo, que lia seu voto naquele momento, não tenha pedido vistas do processo.

Um eventual pedido de vistas poderia paralisar o julgamento por até 60 dias. Havia expectativa sobre o posicionamento de Araújo, que já proferiu decisões que agradaram a Bolsonaro na campanha de 2022.

Aliados de Bolsonaro esperavam ganhar tempo para mobilizar uma narrativa de que a reunião do então presidente com embaixadores, na qual fez ataques ao sistema eleitoral brasileiro e as urnas eletrônicas, seria meramente uma tentativa de debater aperfeiçoamentos nas eleições.

"Eu gostaria (de um pedido de vistas), não vou negar para você, porque dá mais tempo. Eu venho demonstrando nas minhas redes sociais o que vem acontecendo desde 1999 na questão do voto impresso" afirmou Bolsonaro.

O ex-presidente declarou ainda que "sempre há" expectativa sobre um eventual pedido de vistas de outros ministros, mas evitou projetar qual será a postura do ministro Kassio Nunes Marques. Indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF) em 2020, Nunes Marques é o único ministro da atual composição do TSE que passou pelo crivo de Bolsonaro, e será o penúltimo a votar no julgamento que pode tornar o ex-presidente inelegível por abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação.

