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Jair Bolsonaro pede ao STF para receber presidente do PL em casa após fuga de Flávio para os EUA

Encontro pessoal foi pedido em razão da "necessidade de diálogo direto"

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Ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para receber em sua casa o presidente do PL Nacional, Valdemar da Costa NetoEx-presidente Jair Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para receber em sua casa o presidente do PL Nacional, Valdemar da Costa Neto - Foto: Beto Barata/PL

O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para receber em sua casa o presidente do PL Nacional, Valdemar da Costa Neto.

A solicitação foi feita logo após o filho do ex-chefe do Executivo, senador Flávio Bolsonaro, chegar aos Estados Unidos após fugir do País pela Argentina.

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O encontro foi pedido em razão da "necessidade de diálogo direto" entre Valdemar e Bolsonaro.

A solicitação não indica uma data para a visita, mencionando apenas que ela será "oportunamente ajustada".

O ex-presidente recebeu a visita de Flávio na manhã de segunda, na esteira da derrota do senador na disputa ao Palácio do Planalto.

Na noite dessa terça (27), o parlamentar atravessou a fronteira do País com a Argentina e pegou um avião com destino a Miami, nos EUA.

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