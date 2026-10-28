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PEDIDO Jair Bolsonaro pede ao STF para receber presidente do PL em casa após fuga de Flávio para os EUA Encontro pessoal foi pedido em razão da "necessidade de diálogo direto"

O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para receber em sua casa o presidente do PL Nacional, Valdemar da Costa Neto.



A solicitação foi feita logo após o filho do ex-chefe do Executivo, senador Flávio Bolsonaro, chegar aos Estados Unidos após fugir do País pela Argentina.

O encontro foi pedido em razão da "necessidade de diálogo direto" entre Valdemar e Bolsonaro.

A solicitação não indica uma data para a visita, mencionando apenas que ela será "oportunamente ajustada".



O ex-presidente recebeu a visita de Flávio na manhã de segunda, na esteira da derrota do senador na disputa ao Palácio do Planalto.



Na noite dessa terça (27), o parlamentar atravessou a fronteira do País com a Argentina e pegou um avião com destino a Miami, nos EUA.

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