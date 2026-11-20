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Ex-presidente Jair Bolsonaro tem obstrução intestinal e está sendo medicado, diz Carlos No momento, Bolsonaro está sendo medicado para aliviar a dor, enquanto os médicos fazem uma tentativa inicial de resolver o quadro sem necessidade de cirurgia

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi diagnosticado com uma obstrução intestinal após ser internado nesta sexta-feira, 20, no hospital DF Star, em Brasília, com quadro de dor e distensão abdominal.

No momento, Bolsonaro está sendo medicado para aliviar a dor, enquanto os médicos fazem uma tentativa inicial de resolver o quadro sem necessidade de cirurgia.

As informações foram compartilhadas no início desta noite pelo seu filho Carlos Bolsonaro, recém-eleito senador.

"Estou com meu pai no quarto inicial. A primeira impressão foi horrível. Dilatação abdominal extremamente exagerada, causando estranheza. Desde a minha visita na quarta-feira, o quadro era completamente diferente, quando tudo parecia normal. A evolução do quadro ocorreu em poucas horas. Após exames e estudos, foi constatada obstrução intestinal quase completa, e ele está sendo medicado para dor e tentativa inicial de reversão do quadro sem necessidade de ação invasiva", escreveu o filho do ex-presidente nas redes sociais.

Em boletim, mais cedo, os médicos do ex-presidente confirmaram que ele foi internado com um quadro de dor e distensão abdominal. Segundo boletim médico divulgado pela hospital, ele permanece hospitalizado para a realização de exames e investigação diagnóstica.

O comunicado não informa a causa dos sintomas, se será necessária uma nova cirurgia nem apresenta previsão de alta

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