eleições Jair Bolsonaro vai ao Rio Grande do Sul e deve oficializar vice de prefeito de Porto Alegre A previsão é que o ex-presidente percorra importantes colégios eleitorais do Estado

O ex-presidente Jair Bolsonaro terá compromissos no Rio Grande do Sul (RS) a partir desta quarta-feira, 24, para chancelar as indicações dos pré-candidatos do Partido Liberal (PL) para as eleições municipais gaúchas.



A previsão é que o ex-presidente percorra importantes colégios eleitorais do Estado, como Canoas, São Leopoldo, Caxias do Sul e Porto Alegre. Na capital, a expectativa é a indicação da tenente-coronel Betina Worm como vice na chapa do prefeito Sebastião Melo (MDB), que tentará a reeleição.

Betina Worm é veterinária e tenente-coronel do Exército Brasileiro. A indicação dele como vice de Melo foi referendada pelo diretório gaúcho do PL, contando com aval do deputado federal Zucco (PL-RS) e da Comandante Nádia (PL), vereadora de Porto Alegre e pré-candidata à reeleição na Câmara.

Nádia era a favorita entre os cotados a vice de Sebastião Melo, que terá PL, PP, PSD e PRD na coligação. No entanto, a própria vereadora, em suas redes sociais, celebrou a indicação de Betina para a composição da chapa do atual prefeito. "Melo e Betina, uma dupla que já deu certo!", afirmou.

Segundo resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Betina, que é militar da ativa, deve se afastar das funções no Exército até a data em que pedir o registro da candidatura. No momento em que solicitar o registro, deve estar filiada a um partido político.

A filiação da pré-candidata a vice será realizada dia da convenção partidária do PL, marcada para a manhã de sábado, 27, no CTG Estância da Azenha. No mesmo dia, à tarde, os demais partidos da coligação de Melo realizarão uma convenção conjunta na sede da Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs).

Chapa à esquerda lidera sobre o prefeito, aponta pesquisa

Sebastião Melo é prefeito de Porto Alegre desde 2020, quando venceu o pleito municipal, em segundo turno, contra a ex-deputada federal Manuela d'Ávila (PCdoB). Neste ano, a principal chapa à esquerda é encabeçada pela deputada federal Maria do Rosário (PT). Tamyres Filgueira, do PSOL, é vice na chapa da petista.

Segundo levantamento Atlas/Intel realizado com eleitores de Porto Alegre em junho, a pré-candidata apoiada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 30,2% de intenções de voto, na frente de Sebastião Melo, que aparece com 24,8%.

Os índices se referem ao principal cenário estimulado do levantamento, com a presença de todos os pré-candidatos.

A pesquisa ouviu 1.798 eleitores porto-alegrenses entre os dias 9 e 14 de junho e tem margem de erro de dois pontos porcentuais, com índice de confiança de 95%. O registro no TSE é RS-09253/2024.

