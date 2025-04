Jair Renan apresenta moção de repúdio contra Lula em Balneário Camboriú

A- A+

O vereador Jair Renan Bolsonaro (PL-SC), filho "04" de Jair Bolsonaro (PL), apresentou uma moção de repúdio contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Câmara Municipal de Balneário Camboriú (SC).



O pedido foi protocolado na última sexta-feira e afirmou que o mandatário "não tem contribuído para o desenvolvimento" da cidade e do estado de Santa Catarina. Dois dias depois, o vereador esteve presente na manifestação pró-anistia organizada por aliados de seu pai neste domingo.

O documento cita uma normativa do governo federal que impôs restrições, em 2023, à pesca de peixes do tipo tainha, atividade tradicional de SC, reiteradas neste ano pela criação de cotas para a pesca artesanal. O vereador também justificou a medida contra o presidente ao dizer que ele tem "demonstrado desrespeito" ao governador do estado, Jorginho Mello, por ações que "divisões e prejudicam o avanço de políticas públicas essenciais para o bem-estar dos catarinenses".

No pedido, Jair Renan também disse que o governo "tem demonstrado apoio a regimes ditatoriais e autocratas, como os governos da Venezuela, Cuba, Nicarágua, e às lideranças da República Democrática do Congo e da Etiópia, além de demonstrar condescendência com grupos terroristas como o Hamas".

Gesto de Michelle aos filhos de Bolsonaro

Durante o ato na Avenida Paulista neste domingo , um movimento inédito da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL) chamou a atenção do público.



Pela primeira vez, ela chamou os filhos do ex-presidente para perto enquanto pedia “força” para Eduardo Bolsonaro, que se licenciou da Câmara dos Deputados e foi morar nos Estados Unidos. “Obrigado, madrasta”, ele agradeceu em uma live.

O momento também sinalizou uma possível aproximação entre Michelle e Carlos Bolsonaro, após ela ter admitido, em entrevista ao jornalista Alexandre Garcia no mês passado, que os dois não se falam.



“Não desejo nenhum mal para ele, mas é uma pessoa com quem eu não quero conviver”, disse, sem revelar os motivos da briga.

