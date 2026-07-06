Jair Renan Bolsonaro anuncia pré-candidatura a deputado federal por Santa Catarina
"Essa caminhada é feita ao lado de cada patriota que acredita em um Brasil forte, livre e próspero", disse o filho "04" de Bolsonaro em uma publicação nas redes sociais
O vereador de Balneário Camboriú Jair Renan Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), anunciou neste domingo, 5, que é pré-candidato a deputado federal.
"Essa caminhada é feita ao lado de cada patriota que acredita em um Brasil forte, livre e próspero", disse o filho "04" de Bolsonaro em uma publicação nas redes sociais.
Cumprindo a missão que meu pai, Jair Messias Bolsonaro, me deu: continuar lutando pelos brasileiros e defender os valores que sempre nos uniram.— Jair Renan Bolsonaro (@bolsonaro__jr) July 5, 2026
Coloco meu nome à disposição como pré-candidato a deputado federal por Santa Catarina, com o compromisso de trabalhar por um estado… pic.twitter.com/0lWeOKvAqN
Renan Bolsonaro elegeu-se vereador de Balneário Camboriú nas eleições de 2024.
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O filho "04" de Bolsonaro tornou-se réu por lavagem de dinheiro e falsificação de documentos, mas a ação penal do caso foi trancada no Superior Tribunal de Justiça (STJ) em fevereiro deste ano.