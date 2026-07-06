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Eleições 2026

Jair Renan Bolsonaro anuncia pré-candidatura a deputado federal por Santa Catarina

"Essa caminhada é feita ao lado de cada patriota que acredita em um Brasil forte, livre e próspero", disse o filho "04" de Bolsonaro em uma publicação nas redes sociais

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Vereador de Balneário Camboriú, Jair Renan Bolsonaro (PL-SC)Vereador de Balneário Camboriú, Jair Renan Bolsonaro (PL-SC) - Foto: Gabriela Biló / Estadão Conteúdo

O vereador de Balneário Camboriú Jair Renan Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), anunciou neste domingo, 5, que é pré-candidato a deputado federal.

"Essa caminhada é feita ao lado de cada patriota que acredita em um Brasil forte, livre e próspero", disse o filho "04" de Bolsonaro em uma publicação nas redes sociais.

 

Renan Bolsonaro elegeu-se vereador de Balneário Camboriú nas eleições de 2024.

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O filho "04" de Bolsonaro tornou-se réu por lavagem de dinheiro e falsificação de documentos, mas a ação penal do caso foi trancada no Superior Tribunal de Justiça (STJ) em fevereiro deste ano.

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