FILHO DO EX-PRESIDENTE Jair Renan Bolsonaro é batizado em igreja evangélica em Santa Catarina "Hoje eu decidi nascer de novo. Jesus é o verdadeiro salvador. Muito obrigado, meu pai", disse ele em publicação nas redes sociais

Jair Renan Bolsonaro, filho mais jovem do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi batizado no domingo (16), na igreja evangélica Sara Nossa Terra, localizada em Balneário Camboriú (SC), onde recentemente foi eleito vereador, com 3.033 votos.

Vestindo uma camiseta com a frase "Eu decidi", personalizada pela igreja, Renan declarou em suas redes sociais:

Ele também citou uma passagem bíblica na publicação.

Jair Renan é o quarto filho do ex-presidente a adotar a fé evangélica. Seus irmãos Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Laura já seguem a mesma religião, assim como a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), que frequenta a Igreja Batista Atitude.

Jair Bolsonaro, por sua vez, continua a se declarar católico, embora tenha passado por um batismo em 2016, em Israel, conduzido pelo Pastor Everaldo, na época presidente de seu partido, o PSC.

O ato de batismo, que aconteceu no mar, foi conduzido por um pastor que perguntou a Renan se ele aceitava Jesus como seu único Senhor e Salvador, além de se arrepender de seus pecados. Renan respondeu afirmativamente antes de ter sua cabeça submersa na água, simbolizando o renascimento espiritual.

Robson Rodovalho, bispo e líder da Sara Nossa Terra, enfatizou que o batismo não deve ser realizado de forma precipitada. Segundo ele, "a pessoa pode refletir e ver se é esse caminho que quer andar".

Outros filhos de Bolsonaro também vivenciaram momentos similares Flávio Bolsonaro, senador, compartilhou em janeiro uma foto de seu batismo na Igreja Comunidade das Nações, em Brasília, junto à sua esposa.

Já Eduardo Bolsonaro, deputado, realizou sua cerimônia de casamento em 2019, conduzida pelo pastor batista Pedrão. A caçula Laura, por sua vez, foi batizada na Igreja Batista Atitude em 2020, segundo relato do próprio Jair Bolsonaro.

