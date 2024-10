Jair Renan Bolsonaro é eleito o vereador mais votado em Balneário Camboriú (SC)

A- A+

Jair Renan Bolsonaro (PL), filho mais novo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi eleito o vereador mais votado em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, com 3.033 votos, com 100% das urnas apuradas.

Esta é a primeira vez que ele é eleito para um cargo público. Desde meados de 2023, ele vinha participando de agendas pelo estado, com lideranças locais — como prefeitos de cidades vizinhas, vereadores e os deputados Zé Trovão, Júlia Zanatta e Caroline de Toni — para se cacifar ao cargo.

Nas urnas, ele usou o nome "Jair Bolsonaro", em uma associação direta ao pai.

Em julho deste ano, ele deixou a vaga em que trabalhava no gabinete do senador Jorge Seif (PL-SC), com um salário de R$ 9.5 mil, para se candidatar.

Aos 26 anos e sem nunca ter disputado um cargo eletivo, Jair Renan declarou um patrimônio de pouco mais de R$ 42 mil. Em agosto, a Justiça do Distrito Federal determinou a apreensão do agora vereador eleito por uma dívida de R$ 360 mil.

Sem conseguir intimar o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, a pagar o débito, um banco pediu à Justiça que fosse realizada uma pesquisa de ativos financeiros em nome dele a fim de que se efetivasse o arresto de seus bens — termo jurídico que significa a apreensão de carros ou imóveis, por exemplo, para garantir que o valor seja pago.

O “Zero Quatro” também é réu em outra ação, pelos crimes de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso, sob suspeita de utilizar uma declaração de faturamento com informações falsas de sua empresa para obter esse empréstimo que não foi pago.

Segundo o inquérito da Polícia Civil, o alvo da suspeita era uma declaração de faturamento de R$ 4,6 milhões da Bolsonaro Jr. Eventos e Mídia. Com esses números falsos, Jair Renan e o sócio Maciel Alves buscavam lastro para um empréstimo bancário.

Em nota, a defesa de Jair Renan informa que o filho do ex-presidente "foi vítima de um golpe montado por pessoa, que apenas depois se soube ser conhecida pela polícia e pela Justiça".

Ainda segundo os defensores, "tudo ficará esclarecido no curso do processo". Até então, o oficial de justiça vinha tentando localizar o “Zero Quatro” no estádio Mané Garrincha, onde funcionava a sede da Bolsonaro Jr. Eventos e Mídia.

A empresa tinha como principal ramo de atuação fornecer “serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas”.

