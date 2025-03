Jair Renan chora ao comentar decisão de Eduardo Bolsonaro de ficar nos EUA

A- A+

Vereador de Balneário Camboriú (SC), Jair Renan Bolsonaro (PL) chorou nesta quarta-feira ao comentar a decisão do irmão, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), de se licenciar do cargo de deputado federal e morar nos Estados Unidos.



O anúncio foi feito pelo parlamentar na última terça-feira, em um vídeo publicado nas redes sociais, e justificado pela "perseguição" que ele e sua família têm sofrido. O parlamentar, no entanto, não foi indiciado nem denunciado pela Procuradoria-Geral da República na investigação sobre a trama golpista. Em resposta à decisão, Jair Renan disse que "foi duro ver o discurso do irmão".





— Foi duro ver meu pai [ Jair Bolsonaro] naquele estado. Eu, que sou irmão, já senti bastante, mas ele, né, meu pai. O que ele sentiu, muitos aqui sabem, muitos são pais— disse o vereador, com a voz embargada pelo choro, em um discurso na Câmara Municipal — Quando você vai atacar alguém, ataque a pessoa, e não a família dela.



Jair Renan também retomou uma discussão com o vereador Eduardo Zanatta (PT), inIciada na terça-feira. Na ocasião, o petista comentou a decisão de Eduardo e disse que "quem tem medo, foge". Em resposta, no dia seguinte, o nome do PL classificou a atitude de Zanatta como "mesquinha e de baixo calão".

— Se acham que vão me calar, estão muito enganados. Eu vou continuar incomodando o sistema de Balneário Camboriú. A cobra vai fumar — completou.

Veja também