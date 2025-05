A- A+

FILHO DE EX-PRESIDENTE Jair Renan diz que ditadura militar é reconhecida como "a melhor época do Brasil" por "mais velhos" Fala foi feita por vereador durante discussão para criação do Dia Municipal da Democracia em Balneário Camboriú

O vereador Jair Renan Bolsonaro (PL-SC), filho "zero quatro" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), disse que a ditadura militar foi "a melhor época do Brasil" para "a maioria dos mais velhos".



O comentário foi feito durante uma sessão da Câmara de Balneário Camboriú (SC), durante a votação de um projeto que criava o Dia Municipal da Democracia.



A proposta, criada pelo vereador Eduardo Zanatta (PT-SC), instituiria uma homenagem ao ex-prefeito da cidade Higino João Pio, assassinado durante o regime militar.

— Sabemos que tudo que vem do PT é de cunho ideológico [...] O PT fala que é a favor da democracia, e que golpe foi esse em 64? O povo saiu às ruas pedindo que os militares assumissem o poder com medo do comunismo entrar no Brasil — disse ele.



— Que moral vocês têm para falar de democracia? Não tem nenhuma. Eu vejo vários vereadores aqui da base do governo assinando embaixo e muitos mais velhos que acompanharam o regime. Muitos mais velhos, se você perguntar, essa foi a melhor época do país.

O vereador também questionou a escolha da data da homenagem para o dia 3 de março, quando Higino morreu. Ele afirmou que era a primeira vez que via o tributo a uma pessoa sendo feito na data da morte de alguém e disse que, "geralmente, é no dia do aniversário ou no dia que ela fez alguma coisa de importante".

A fala foi respondida por Eduardo Zanatta, que afirmou que o passado Balneário Camboriú não deveria ser reescrito "por quem não conhece a história da cidade e nega a história do próprio país".

— Antes de a gente entrar no nível de discussão de que terra é plana, eu vou sugerir então que o vereador Jair Bolsonaro faça uma breve visita no arquivo histórico do município, que tudo está à disposição, e assista a um filme produzido pela Lei de Incentivo à Cultura chamado "Higino Pio: Verdade Revelada". Eu acho que é um início para conhecer um pouco da história de Balneário Camboriú.

Em seguida, Jair Renan também foi respondido pelo vereador Marcos Kurtz (Podemos), que afirmou que a discussão não estaria relacionada ao PT ou ao desempenho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também criticado por ele em seu discurso.

— Aqui, a nossa ideia é homenagear e acredito que todos nós vereadores, inclusive você, somos a favor da democracia. É isso que está sendo colocado aqui, instituir o dia da democracia para que a gente possa realmente enaltecer esse prefeito que foi eleito, não conseguiu exercer o seu mandato e foi morto durante o seu mandato — respondeu Kurtz.

