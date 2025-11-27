A- A+

Justiça Jair Renan diz que levou caça-palavras para Bolsonaro se distrair na prisão Ex-presidente está preso deste sábado em Brasília, onde começou a cumprir pena de 27 anos de prisão

O filho 04 do ex-presidente Jair Bolsonaro, o vereador por Balneário Camboriú (SC) Jair Renan (PL), visitou o pai na Superintendência da Polícia Federal (PF) na manhã desta quinta-feira. Na saída do local onde o ex-presidente cumpre prisão, Jair Renan disse que levou livros para o pai, mas, ao ser questionado sobre quais seriam os títulos, afirmou que se tratava apenas de caça-palavras.

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes. Após a visita, o vereador disse ainda que o pai está fragilizado, segue com as crises de soluços e se sente injustiçado. Ele e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro visitaram nesta quinta-feira o ex-presidente, preso desde o último sábado.

— Meu pai está muito mal. Ele teve crises de soluço a noite toda. Encontrei com ele durante 30 minutos e ele estava com crise de soluço. É muito triste o que está acontecendo — afirmou.

Segundo ele, durante o pouco tempo que estiveram juntos não falaram sobre política.

— Tentei levantar o ânimo do meu velho. Como filho, está sendo muito triste ver tudo isso. Conversei com ele mais sobre futebol. Tentei distrair a cabeça do meu velho. Tentar tirar um sorriso dele... Muito difícil. Está se sentindo injustiçado — pontuou.

A visita ocorreu após a ida dos outros dois filhos, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL), autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Desde que a detenção foi determinada, a família tem mantido uma rotina de entradas na PF, sempre sob protocolos restritos, como proibição de celulares e limitação de tempo de permanência.

Bolsonaro foi preso preventivamente no sábado após decisão do ministro Alexandre de Moraes, que apontou risco de fuga e violação da tornozeleira eletrônica. Na terça-feira, entretanto, o ministro ordenou o trânsito em julgado da ação penal da trama golpista e definiu que Bolsonaro deveria começar a cumprir a pena no prédio da PF.

Após visita na terça-feira, Carlos Bolsonaro afirmou que o pai está "devastado psicologicamente" com a prisão e que está passando por um momento de “muita sensibilidade”. O filho 02 contou que ele demonstrou inconformismo com a prisão, chorou e tem se alimentado pouco.

Recurso

Mesmo com o fim do processo, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que vai apresentar um novo recurso chamado embargos infringentes.

Ao decretar o trânsito em julgado, Moraes argumentou que a defesa de Bolsonaro deixou passar o prazo para apresentar novos embargos de declaração e destacou que os embargos infringentes não são cabíveis no caso. A Primeira Turma rejeitou, por unanimidade, os embargos de declaração.

