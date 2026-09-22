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SANTA CATARINA Jair Renan é criticado por vereador ao tentar abonar falta na Câmara de Balneário Camboriú Candidato a deputado federal, filho de Bolsonaro argumentou que perdeu sessão porque estava visitando o pai, em Brasília

O clima esquentou na sessão desta terça-feira (22) da Câmara Municipal de Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

O vereador Jair Renan Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi criticado fortemente por um colega ao tentar o abono de uma falta na Casa — mecanismo que evitaria desconto em seu salário.

Jair Renan solicitou a aplicação do inciso II do parágrafo 4º do artigo 37 do regulamento da Câmara.

O trecho diz que "os valores dos subsídios serão divididos por reuniões ordinárias realizadas mensalmente pela Câmara Municipal de Vereadores, devendo ser descontados os valores correspondentes as faltas" e lista as exceções. A do inciso II fala em "motivo justificado, submetido ao Plenário, aceito pela maioria absoluta da Câmara Municipal de Vereadores".

Ao ver o tema ser colocado em votação, o vereador Marcelo Achutti (MDB) pede a palavra por questão de ordem e faz as críticas a Jair Renan. Assista abaixo:

"O requerimento não tem discussão, não cabe discussão, mas vou solicitar no regimento interno e vou fazer uma emenda para que ele tenha, para que nós possamos justificar. Porque para mim não tem justificativa. Respeito o senhor vereador, também defendo as bandeiras de direita. Agora, está em campanha eleitoral, recebeu R$ 3 milhões de fundo eleitoral e ainda quer que nós abonemos. Vão criar vergonha na cara os senhores vereadores. Eu sou de direita e quero ver quem é que vai votar. R$ 3 milhões de fundo eleitoral. Estamos juntos, agora, se está em campanha eleitoral, faça igual aos demais. Eu, quando fui candidato, me licenciei e dei vaga ao suplente", diz Achutti.

Jair Renan acabou tendo o pedido negado, com dez votos contrários. No fim da sessão, ele pede a palavra e diz que a falta se deu por visita ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, preso em Brasília, que chama de "preso político". Ele também faz críticas a Achutti:

"Senhores vereadores, só queria explicar por conta da minha falta na quarta-feira. Quase toda quarta-feira eu devo faltar porque tenho que visitar o meu pai, hoje preso político, perseguido por todas as instâncias, pelo STF, pelo atual governo. Eu não entendo o que tem a ver com o meu fundo eleitoral. Vereador, eu não pego o fundo eleitoral para fazer bagunça. Eu pego para fazer minha campanha e o que sobrar eu devolvo. Não sei se o senhor faz alguma bagunça quando você recebe, né? Mas eu queria que os senhores entendessem que eu falto minhas quartas-feiras para justamente visitar o meu pai, para dar alguma força para ele, porque o que ele tá sofrendo hoje na mão desse 'desgoverno', essa suprema perseguição, ninguém merece", disse.

Jair Renan, de 28 anos, cumpre seu primeiro mandato político na cidade catarinense. Sem descontos, o atual salário de um vereador em Balneário Camboriú é de R$ 18.218,84.

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