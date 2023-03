A- A+

bolsonaro Jair Renan ganha cargo em gabinete no Senado de ex-secretário de Bolsonaro Filho do ex-presidente foi nomeado no gabinete de Jorge Seif, ex-secretário da Pesca, e terá salário de R$ 9,5 mil

O filho "04" do ex-presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan, foi nomeado para um cargo no Senado Federal. Ele vai trabalhar no gabinete do ex-secretário da Pesca no governo do pai, o senador Jorge Seif (PL), e terá um salário de aproximadamente R$ 9,5 mil - o valor líquido da remuneração para o posto é de R$ 7,7 mil. A nomeação do influenciador foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (8).

O quarto filho de Bolsonaro atua como influenciador nas redes sociais e, desde o início do ano, tem viajado por diversos estados do país. O último destino foi Santa Catarina, onde postou um stories na praia ainda nesta terça-feira, estado do senador bolsonarista.

Jorge Seif, enquanto titular da Secretaria de Aquicultura e Pesca, foi alvo de críticas por uma viagem junto a integrantes do antigo governo de Bolsonaro a Dubai. De acordo com o ex-secretário, a viagem foi um "trabalho-passeio" que tinha como o intuito promover o turismo no Brasil.

Sua mulher, Catiane Seif, foi empossada como secretária-adjunta de Turismo no governo de Jorginho Mello, também aliado do ex-presidente.

