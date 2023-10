A- A+

brasil Jair Renan mostra suposta lista de presentes do acervo de Bolsonaro e desconversa sobre candidatura Segundo quatro filho do ex-presidente, entre os itens estão miniaturas do Trump, redes de balanço, isqueiro em formato de arma e escudo do Capitã

O filho 04 de Jair Bolsonaro, Jair Renan, alega que retirou 20 itens do acervo presidencial do Palácio do Planalto após saber da derrota do pai na eleição 2022. No entanto, ele afirma que todos os objetos eram de baixo valor, sem qualquer relação com as joias recebidas pelo ex-presidente de autoridades internacionais, que motivaram as investigações da Polícia Federal sobre a existência de um esquema de venda dos itens. Em entrevista ao portal Leo Dias, o filho do ex-chefe do Executivo falou ainda da relação conturbada com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e desconversou quando questionado sobre uma possível candidatura a vereador em 2024.

Na lista de itens informado por Jair Renan estão duas imagens miniaturas do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, três quadros com o rosto de Jair Bolsonaro, três redes de balanço, cinco broches, uma bomba de chimarrão, 1 isqueiro com formato de arma, um escudo do personagem super-herói Capitão América, duas mochilas do Exército, uma tábua de churrasco personalizada e uma imagem de uma santa.

O relato vai de encontro com o depoimento do chefe do Gabinete Adjunto de Documentação Histórica (GADH) na presidência de Bolsonaro, Marcelo Vieira, em entrevista à GloboNews, em setembro, falou que os itens separados pelo filho mais novo do ex-presidente eram "de menor valor".

Jair Renan também negou ser dono de um Rolex, objeto teria sido apreendido na sua casa durante operação da Polícia Federal.

"Todo mundo viaja, eu era o único filho que não viajava com meu pai. Todo mundo ganhando presente. Ai ele (o amigo) falou "toma aí esse relógio" na zoação" alegou o filho do ex-presidente.

Na entrevista, Jair Renan desconversou sobre uma possível candidatura a vereador de Balneário Camboriú, município onde mora, em 2024. Mesmo deixando em aberto a possibilidade de seguir os passos do pai e dos irmãos mais velhos, ele afirmou que ainda precisa "comer muito arroz com feijão".

Veja também

8 de Janeiro Após relato de Cid em delação, PF investiga se Braga Netto fazia o elo com golpistas