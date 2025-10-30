Qui, 30 de Outubro

Jairo Aquino Advogados moderniza identidade

Evento teve debate entre Sérgio Aquino e presidente do TRT6 sobre desafios da Justiça do Trabalho

Evento de apresentação da nova logomarca do escritório Jairo Aquino Advocacia, no auditório do JCPM, em Recife. Evento de apresentação da nova logomarca do escritório Jairo Aquino Advocacia, no auditório do JCPM, em Recife.  - Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

O escritório Jairo Aquino Advogados lançou, ontem, no JCPM Trade Center, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife, sua nova identidade visual. O evento reuniu o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT6), Ruy Salathiel; além de clientes, empresários e representantes do meio jurídico. O diretor-executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi, também marcou presença no evento.

De acordo com o diretor do Jairo Aquino Advogados, Sérgio Aquino, a mudança marca o início de uma fase voltada à modernização, sem abrir mão da tradição construída em 53 anos dedicados à advocacia trabalhista. Segundo ele, a transformação visual reflete alterações estruturais no escritório. 

“É um momento de corporificação da logomarca. Estamos vivenciando no escritório uma mudança substancial, inclusive com adoção da tecnologia da informação e da inteligência artificial. É uma representação emblemática para essas mudanças”, afirmou.

Modernização
A advogada Marina Baltar, que trabalha no escritório há 13 anos, explicou que o processo busca atualizar práticas internas e o relacionamento com clientes.

“Além do rebranding da marca, a gente está iniciando hoje uma nova fase do escritório. Seja da parte intelectual e da parte de sistemas, estamos passando por uma modernização. Reunimos clientes e empresários pernambucanos para apresentar essa proposta mais moderna, mas que mantém a história e a essência do escritório”, disse.

Debate
O evento contou também com um debate entre Sérgio Aquino e o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, Ruy Salathiel, sobre os desafios da Justiça do Trabalho em Pernambuco. 

“Tenho um respeito muito grande ao escritório Jairo Aquino. O trabalho que eles fazem é sério, ético e comprometido com os princípios do direito, principalmente o direito do trabalho. Foi uma satisfação muito grande ter sido convidado para debater com o sócio majoritário do escritório, Dr. Sérgio Aquino”, destacou Salathiel.

Identidade
Responsável pela nova identidade visual do escritório, o diretor de criação Daniel Pinheiro explicou que a construção da nova identidade visual teve como base os pilares estratégicos do escritório, como solidez, credibilidade e atualização constante. A proposta, segundo ele, é reforçar uma imagem que dialogue tanto com o mercado jurídico quanto com clientes em transformação digital, sem abrir mão da tradição da banca.

“O escritório já vinha em um processo interno de reestruturação e isso já chegou bastante amadurecido para a gente. A nova marca transmite uma ideia de proximidade, de segurança e de atemporalidade. Não estamos restritos a um símbolo, há uma gama de elementos que o escritório vai usar para ajudar na comunicação”, afirmou.

