Rebranding Jairo Aquino Advogados moderniza identidade Evento teve debate entre Sérgio Aquino e presidente do TRT6 sobre desafios da Justiça do Trabalho

O escritório Jairo Aquino Advogados lançou, ontem, no JCPM Trade Center, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife, sua nova identidade visual. O evento reuniu o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT6), Ruy Salathiel; além de clientes, empresários e representantes do meio jurídico. O diretor-executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi, também marcou presença no evento.

De acordo com o diretor do Jairo Aquino Advogados, Sérgio Aquino, a mudança marca o início de uma fase voltada à modernização, sem abrir mão da tradição construída em 53 anos dedicados à advocacia trabalhista. Segundo ele, a transformação visual reflete alterações estruturais no escritório.

“É um momento de corporificação da logomarca. Estamos vivenciando no escritório uma mudança substancial, inclusive com adoção da tecnologia da informação e da inteligência artificial. É uma representação emblemática para essas mudanças”, afirmou.

Modernização

A advogada Marina Baltar, que trabalha no escritório há 13 anos, explicou que o processo busca atualizar práticas internas e o relacionamento com clientes.

“Além do rebranding da marca, a gente está iniciando hoje uma nova fase do escritório. Seja da parte intelectual e da parte de sistemas, estamos passando por uma modernização. Reunimos clientes e empresários pernambucanos para apresentar essa proposta mais moderna, mas que mantém a história e a essência do escritório”, disse.

Debate

O evento contou também com um debate entre Sérgio Aquino e o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, Ruy Salathiel, sobre os desafios da Justiça do Trabalho em Pernambuco.

“Tenho um respeito muito grande ao escritório Jairo Aquino. O trabalho que eles fazem é sério, ético e comprometido com os princípios do direito, principalmente o direito do trabalho. Foi uma satisfação muito grande ter sido convidado para debater com o sócio majoritário do escritório, Dr. Sérgio Aquino”, destacou Salathiel.

Identidade

Responsável pela nova identidade visual do escritório, o diretor de criação Daniel Pinheiro explicou que a construção da nova identidade visual teve como base os pilares estratégicos do escritório, como solidez, credibilidade e atualização constante. A proposta, segundo ele, é reforçar uma imagem que dialogue tanto com o mercado jurídico quanto com clientes em transformação digital, sem abrir mão da tradição da banca.

“O escritório já vinha em um processo interno de reestruturação e isso já chegou bastante amadurecido para a gente. A nova marca transmite uma ideia de proximidade, de segurança e de atemporalidade. Não estamos restritos a um símbolo, há uma gama de elementos que o escritório vai usar para ajudar na comunicação”, afirmou.

