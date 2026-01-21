A- A+

BRASIL Janaina Paschoal chama Flávio Bolsonaro de "arrogante" e "filhinho de papai", e Carlos reage Vereadora questionou as declarações do senador sobre a visita do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que acabou sendo cancelada

A vereadora de São Paulo e ex-deputada estadual Janaína Paschoal rebateu, nesta terça-feira, as declarações do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) sobre a visita do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) a Jair Bolsonaro na prisão.



O encontro acabou sendo cancelado horas após Flávio antecipar os recados que o pai daria a Tarcísio em relação à corrida presidencial, embora o gestor tenha alegado compromissos de agenda. Nas redes sociais, Janaína afirmou que a postura do filho do ex-presidente foi "extremamente arrogante", o que causou reação do irmão do senador, o ex-vereador Carlos Bolsonaro.

Tarcísio iria visitar Jair Bolsonaro no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF), conhecido como Papudinha, onde o ex-presidente está preso por tentativa de golpe de Estado. Ao Globo, durante a tarde de ontem, Flávio afirmou que o governador ouviria de Bolsonaro que as "eleições presidenciais estão descartadas" para ele.

Não sei os motivos do Governador, mas sei que Flávio foi extremamente arrogante, ao anunciar que a candidatura de Tarcísio à Presidência estaria descartada. Quem é ele para decidir? A direita realmente deveria se unir, mas para enquadrar esse filhinho de papai. — Janaina Paschoal (@JanainaDoBrasil) January 21, 2026

"Não sei os motivos do governador, mas sei que Flávio foi extremamente arrogante, ao anunciar que a candidatura de Tarcísio à Presidência estaria descartada. Quem é ele para decidir? A direita realmente deveria se unir, mas para enquadrar esse filhinho de papai", escreveu Janaína.





Também nas redes sociais, já na manhã desta quarta-feira, Carlos ironizou a publicação da vereadora paulistana:

"Essa aí está bufando pelos outros! Tem método!", criticou.

Essa aí está bufando pelos outros! Tem método! https://t.co/MOeb9atmKt — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) January 21, 2026

Pouco antes, sem citar Janaína, o ex-vereador fez outra publicação para dizer que "o povo deixa de ser prioridade" quando há pessoas que insistem "planejadamente" na "destruição de quem ele indicou", se referindo a indicação feita por Jair Bolsonaro. Segundo ele, tal movimento ocorre tanto na esquerda quanto na direita.

"Nada disso acontece por acaso. Há método, cálculo e persistência. Enquanto narrativas são fabricadas, processos se acumulam e símbolos são atacados, os problemas reais seguem ignorados: a vida que aperta, o futuro que é adiado, a esperança que se esgota", escreveu Carlos.

Visita cancelada

A visita de Tarcísio foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF), e uma nova data precisará ser solicitada após o cancelamento. Esse seria o primeiro encontro com Bolsonaro após o ex-presidente divulgar que seu candidato à Presidência é Flávio.

Apesar da justificativa oficial envolvendo “cumprimento de compromissos” em São Paulo, a mudança de planos se dá num contexto de pressão a Tarcísio. O governador, que para muitos da direita é considerado o melhor presidenciável para enfrentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), passou a ser cobrado para endossar de forma mais contundente a candidatura de Flávio.

— Tarcísio vai ouvir da boca de Bolsonaro que está fazendo um grande trabalho como governador de São Paulo e que sua reeleição é fundamental para a estratégia nacional de derrotar o PT. Eleições presidenciais estão descartadas para ele — sentenciou Flávio, nesta terça-feira, antes da visita ser cancelada.

Na semana passada, o governador se envolveu em outra polêmica após publicar um vídeo criticando a política econômica de Lula. No post, sua esposa comentou que "o Brasil precisa de um novo 'CEO', meu marido". O comentário foi curtido por ele e pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o que gerou reação de bolsonaristas e dos próprios filhos do ex-presidente.

Carlos foi um dos que reagiram ao vídeo. Ele postou nas redes sociais, em tom irônico, uma imagem do ex-governador João Doria segurando uma revista com a própria foto da capa, com o título "João Dória, o CEO de São Paulo", e também divulgou novamente a carta escrita por Bolsonaro para tornar pública a escolha por Flávio.

