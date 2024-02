A- A+

Eleições Janaina Paschoal e Joice Hasselmann ensaiam voltar às urnas este ano Janaina é cotada para vice de pré-candidata do Novo à prefeitura de São Paulo, enquanto Joice estuda disputar uma vaga na Câmara Municipal paulistana

Uma conquistou mais de 2 milhões de votos — marca jamais alcançada por outro parlamentar brasileiro. A outra, foi a mulher mais votada da História da Câmara dos Deputados. Janaina Paschoal e Joice Hasselmann foram do auge de suas carreiras políticas, em 2018, para uma derrota amarga na última eleição. Agora, vivendo um momento completamente diferente da política brasileira, as ex-bolsonaristas ensaiam voltar às urnas em outubro, disputando na cidade mais populosa do país.

Janaina foi sondada pelo Partido Novo para disputar a prefeitura de São Paulo como vice na chapa da economista Marina Helena. As duas se reuniram na última quinta-feira (1) para discutir a possível parceria. A ex-deputada descreveu o encontro como um "diálogo produtivo", mas disse que ainda não se decidiu sobre sua participação nas eleições.

Advogada e uma das autoras do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, Janaina trocou a Assembleia Legislativa de São Paulo pela sala de aula, voltando a lecionar na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). Em outubro, ela pediu desfiliação do PRTB, partido pelo qual disputou o Senado em 2022, terminando com 2,07% dos votos válidos.

Janaina disse que foi procurada por diversos partidos este ano, a maior parte para concorrer à vaga de vereadora. A decisão, porém, deve ficar para depois.

Joice Hasselmann, que assim como Janaina passou a ser alvo de ataques após romper com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), perdeu mais 1 milhão de votos e não conseguiu se eleger em 2022. Longe do Congresso, enfrentou um "choro amargo" e conseguiu se reinventar na carreira de influenciadora fitness. Até o ano passado, Joice descartava voltar à política. Mas depois de ser procurada por partidos, passou a reconsiderar a ideia, que está perto de se tornar realidade.

— Estou entre dois partidos. É provável que eu me filie nas próximas semanas a um deles — conta ela, que vai se filiar sem compromisso de ser candidata, mas diz que com um "empurrão" topa a jornada. — Claro que a candidatura à prefeitura seria muito melhor, mas o jogo já está jogado em São Paulo. O espaço que existe hoje é para uma candidatura a vereadora. Eu relutei muito, mas fui convencida de que realmente ser vereadora em São Paulo é muito maior do que ser deputada em outro estado.

Joice publicou em suas redes sociais uma foto ao lado de Renata Abreu, presidente do Podemos. Na descrição, diz que o "namoro" com a legenda é antigo, desde 2017, e escreve: "será que agora vai?".

