Janaina Paschoal sobre voltar a dar aula na USP: "Não estou pedindo emprego. É uma questão legal"

Deputada mais votada em 2018 e uma das autoras do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, Janaina Paschoal (PRTB) vai voltar a dar aula na Faculdade de Direito da USP este ano. Em discurso no plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) nesta quarta-feira, a parlamentar disse que "não existe a opção de não voltar" e afirmou que tem plenas condições de conversar com os alunos da USP e explicar, ponto a ponto, da "visão distorcida que eles têm".

— Não é que eu estou pedindo emprego na USP, implorando para voltar. É uma questão legal — afirmou a deputada, explicando que é professora concursada e a sua licença da universidade se encerra imediatamente após o fim de seu mandato, que vai até o dia 14 de março deste ano.



— Isso significa que dia 15 de março automaticamente eu estou de volta na USP. Não é questão de interesse ou falta de interesse. É decorrência natural da legislação vigente — completou, lembrando que poderia sofrer sanções administrativas e penais, inclusive.

Em busca de uma função

Janaina conta que após perder eleição para o Senado enviou um e-mail para a chefia do Departamento de Direito Penal comunicando o fim do mandato e se colocando à disposição para dar aulas. Porém, foi informada de que as turmas já estavam todas distribuídas aos professores. Ela, então, entrou em contato com os responsáveis pela pós-graduação e se disponibilizou a voltar com as orientações, participar das bancas e ministrar disciplinas, mas recebeu a mesma resposta.

A deputada também se ofereceu para ministrar disciplinas optativas aos alunos da USP, mas a universidade disse que não haveria tempo hábil em virtude do prazo e da burocracia interna. Com isso, Janaina deve substituir professores que irão tirar licença no primeiro semestre.

— Como ministrei todas as disciplinas do curso de Direito Penal, não importa se o colega é professor do primeiro, quinto, terceiro ou quarto ano. Eu estou em condições totais de retomar as aulas. Não tenho como não retornar — afirmou Janaína.

A parlamentar foi alvo de críticas pela retomada das aulas. O Centro Acadêmico XI de Agosto, formado por estudantes do Largo São Francisco, divulgou uma nota dizendo que Janaina “não é mais bem-vinda” na faculdade e teve uma "contribuição indecente para o País".

Sobre as manifestações de divergência, Janaina disse que as "respeita":

— Tenho plenas condições de conversar com os alunos e explicar ponto a ponto da visão, com todo respeito, distorcida que eles têm — afirmou.

