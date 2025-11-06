A- A+

mundo "Janela" para salvar o planeta "está se fechando rapidamente", alerta Lula em Belém As mentiras de "forças extremistas" contribuem para a "degradação ambiental", afirmou Lula, anfitrião do encontro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva alertou, nesta quinta-feira (6), que a "janela de oportunidades" para salvar o planeta "está se fechando rapidamente", na abertura da Cúpula de Líderes que antecede a COP30, a conferência climática da ONU, em Belém (Pará).

As mentiras de "forças extremistas" contribuem para a "degradação ambiental", afirmou Lula, anfitrião do encontro, em seu discurso na véspera de um evento crucial na luta global contra as mudanças climáticas.

Cerca de 30 chefes de Estado e de governo participam da cúpula nesta cidade amazônica, um número menor do que o esperado, o que reflete os desafios que esta COP enfrentará para chegar a consensos.

"Seremos inspirados pelos povos indígenas e pelas comunidades tradicionais, para quem a sustentabilidade sempre foi sinônimo de viver", disse Lula.





O presidente insistiu pessoalmente em realizar o evento no coração urbano da Amazônia.

A Cúpula de Líderes precede a conferência climática que será realizada entre 10 e 21 de novembro, que representou um grande desafio logístico para esta cidade com capacidade hoteleira limitada.

Segundo Lula, no atual cenário global, "interesses egoístas imediatos" prevalecem "sobre o bem comum de longo prazo".

Veja também