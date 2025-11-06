"Janela" para salvar o planeta "está se fechando rapidamente", alerta Lula em Belém
As mentiras de "forças extremistas" contribuem para a "degradação ambiental", afirmou Lula, anfitrião do encontro
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva alertou, nesta quinta-feira (6), que a "janela de oportunidades" para salvar o planeta "está se fechando rapidamente", na abertura da Cúpula de Líderes que antecede a COP30, a conferência climática da ONU, em Belém (Pará).
As mentiras de "forças extremistas" contribuem para a "degradação ambiental", afirmou Lula, anfitrião do encontro, em seu discurso na véspera de um evento crucial na luta global contra as mudanças climáticas.
Cerca de 30 chefes de Estado e de governo participam da cúpula nesta cidade amazônica, um número menor do que o esperado, o que reflete os desafios que esta COP enfrentará para chegar a consensos.
"Seremos inspirados pelos povos indígenas e pelas comunidades tradicionais, para quem a sustentabilidade sempre foi sinônimo de viver", disse Lula.
Leia também
• Lula se reúne com líderes do Suriname e de Papua Nova Guiné na COP30
• Às vésperas da COP30, Lula abre Cúpula do Clima nesta quinta-feira (6) em Belém
• Lula tenta se blindar de responsabilização política ao chamar ação no Rio de 'matança'
O presidente insistiu pessoalmente em realizar o evento no coração urbano da Amazônia.
A Cúpula de Líderes precede a conferência climática que será realizada entre 10 e 21 de novembro, que representou um grande desafio logístico para esta cidade com capacidade hoteleira limitada.
Segundo Lula, no atual cenário global, "interesses egoístas imediatos" prevalecem "sobre o bem comum de longo prazo".