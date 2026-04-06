Janela partidária: PL sai gigante do troca-troca e União Brasil murcha; confira

A- A+

A janela partidária, encerrada sábado passado, movimentou ao menos 73 deputados federais, o equivalente a cerca de 14% da Câmara, e provocou uma reorganização de forças na Câmara, mirando a disputa eleitoral. O União Brasil lidera as perdas, enquanto o PL foi o principal destino dos que fizeram a mudança.

Ao todo, 18 deputados deixaram a sigla desde a abertura do período para trocas, em 5 de março. O PL, de Flávio Bolsonaro, passou a ser legenda que recebeu 15 deputados e se consolidou como o partido que mais cresceu em número de filiações no período.

Entre os deputados que deixaram o União Brasil estão o de Pernambuco Mendonça Filho, que optou pelo PL, Alfredo Gaspar, relator da CPMI do INSS, e Dani Cunha, filha do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, e Rosângela Moro, que foram para o PL. Kim Kataguiri migrou para o recém-criado Missão.

O PSD recebeu nove deputados, enquanto PSDB, Republicanos e MDB somam sete filiações cada um. O deputado cearense Danilo Forte foi para o PP após tentativa frustrada de filiação como tucano. O deputado deixou o União Brasil, anunciou que se filiaria ao PSDB, mas teve a entrada barrada pelo diretório estadual da legenda.

Após o impasse, acertou a ida ao PP, na reta final da janela. Ele está de olho em uma vaga ao TCU (Tribunal de Contas da União), mas não tem encontrado o apoio necessário. O presidente da Câmara interrompeu as votações na última semana de março para liberar deputados para articulações e definições partidárias.

O volume de trocas é menor do que o registrado em 2022 e 2018. Na última janela, antes das eleições gerais há quatro anos, 121 deputados mudaram de partido, mais de 20% da Câmara. Em 2018, foram 85 trocas no mesmo período.

Veja também