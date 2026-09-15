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Eleições 2026 Janja adesiva carros, canta jingle de Lula e ignora perguntas sobre caso Moraes Ao mesmo tempo, no STF, o plenário discutia a possível abertura de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes

A primeira-dama Rosângela da Silva, conhecida como Janja, participou de um adesivaço da campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Brasília nesta terça-feira (15). Na ação, ela cantou e dançou jingles eleitorais ao lado de candidatos do Distrito Federal e militantes.

Ao mesmo tempo, no Supremo Tribunal Federal (STF), o plenário discutia a possível abertura de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes. Janja ignorou perguntas de jornalistas sobre o tema.

Janja colocou adesivos em carros no evento com a presença de Leandro Grass (PT), candidato ao governo do Distrito Federal, e outros candidatos petistas. Lula fará um ato político em Brasília na noite desta quarta-feira, (16).

O Estadão mostrou que aliados de Lula entendem que o pedido de investigação de Moraes é um "mal necessário". Na manhã desta terça, Lula também não se pronunciou sobre o caso.

O Planalto tem pesquisas mostrando que a crise sem precedentes no STF não apenas respinga em Lula, como provoca desgaste em sua imagem, porque Moraes, relator do processo que condenou Bolsonaro na trama golpista, é considerado aliado do governo.

Inicialmente, Lula planejava gravar um vídeo para falar sobre o assunto. Depois, o presidente decidiu dar uma entrevista a uma emissora de TV à noite.

Na sessão do STF, Flávio Dino pediu vista, após criticar a condução dada pelo presidente Edson Fachin ao tema. Com a decisão de Dino, o processo pode ter de aguardar até 90 dias para voltar à pauta.

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