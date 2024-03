Janja batiza novo submarino lançado por Lula e Macron

A- A+

A primeira-dama Janja batizou o submarino Tonelero (S42) na manhã desta quarta-feira (27), durante lançamento da embarcação ao mar pela primeira vez, no Complexo Naval e Industrial de Itaguaí (CNI), em um evento com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente francês Emmanuel Macron, em visita oficial ao país.

Mantendo a tradição do meio naval, Janja quebrou uma garrafa de espumante no casco do submarino. Trata-se de uma simbologia para transmitir sorte e proteção aos marinheiros que usarão o Tonelero.

"Eu te batizo submarino Tonelero. Que Deus abençoe esse submarino e todos os marinheiros que aqui navegarem" disse Janja.

Janja não é a primeira primeira-dama a cumprir o papel de madrinha de uma embarcação da esquadra brasileira. Em dezembro de 2018, no lançamento ao mar do submarino Riachuelo, a ex-primeira-dama Marcela Temer teve a mesma função, assim como, em 2020, fez Adelaide Chaves Azevedo e Silva, mulher do então ministro da Defesa, Fernando Azevedo.

Lançamento ao mar

Em seguida, Lula, acompanhado de Macron, do ministro da Defesa, José Múcio, e do comandante da Marinha, Marcos Sampaio Olsen, fizeram o acionamento remoto do elevador de navios que lançou ao mar o Tonelero.

O ministro da Defesa, José Múcio, o presidente Lula, o presidente francês Emmanuel Macron e o comandante da Marinha Marcos Sampaio Olsen lançam o submarino Tonelero ao mar (Foto: Reprodução)

Lula acompanhou o evento ao lado do presidente da França, Emmanuel Macron, no Complexo Naval de Itaguaí, na Costa Verde do Rio, apontando mais um aceno aos militares na tentativa de contornar crise próximo ao aniversário de 60 anos do golpe militar.

Além de Macron, estiveram ao lado de Lula os ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores) e José Múcio Monteiro (Defesa), além do assessor-chefe da Assessoria Especial da Presidência, Celso Amorim, e do chefe da Marinha, o almirante Marcos Sampaio Olsen. O governador do Rio, Cláudio Castro (PL), também acompanhou o evento com o presidente francês. A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, foi escolhida para batizar o submarino, respeitando uma tradição da Marinha.

Na plateia, ainda acompanharam o evento os ministros Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), Nisia Trindade (Saúde) e o general Marcos Antônio Amaro (Gabinete de Segurança Institucional).

O Tonelero é o terceiro de quatro submarinos de propulsão diesel-elétrica desenvolvidos no Brasil através do Prosub. Já foram lançados o "Riachuelo" e o "Humaitá", que começou as atividades durante evento em janeiro também no Complexo Naval de Itaguaí. Uma quinta embarcação deve ser feita com propulsão nuclear.

Em um dos maiores empreendimentos para a Marinha na história, com investimento de R$ 40 bilhões, engrossa a lista de anúncios feitos durante o governo Lula de acenos aos militares. Nas últimas semanas, o petista vem buscando reduzir atritos com a caserna, com a aproximação dos 60 anos do golpe militar, neste domingo.

Do Rio, Lula vai direto para Brasília nesta terça, onde tem uma reunião marcada com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, durante a tarde. Já Macron vai cumprir agenda em São Paulo, onde tem reuniões e encontros com empresários e artistas.

Na quinta, eles voltam a se encontrar em Brasília para um encontro bilateral no Palácio do Planalto. Em seguida, terão um almoço com seis governadores e parlamentares.

