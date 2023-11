A- A+

BRASIL Janja cancela agendas por "recomendações médicas" Primeira-dama não vai à cerimônia de condecoração da Ordem do Rio Branco. Janja estava entre os homenageados

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, cancelou compromissos que tinha em sua agenda oficial desta terça-feira (21) por recomendações médicas. Janja não detalhou o motivo específico que levou ao cancelamento, mas afirmou que voltará a comparecer às sua agendas ainda nesta semana.

“Nesta terça eu participaria de três agendas: a formatura dos alunos do curso de Padaria Artesanal, projeto da nossa querida Lu Alckmin , a formatura do Instituto Rio Branco e a condecoração da Ordem de Rio Branco, que homenageia cidadãs e cidadãos por suas contribuições à nação. Infelizmente, por recomendações médicas, não vou poder comparecer”, publicou a primeira-dama nas redes sociais.

Janta disse que já realizou exame e que "ainda essa semana" voltará a comparecer às suas agendas oficiais.

A primeira-dama estava entre as pessoas que seriam condecoradas com o mais alto grau da Ordem do Rio Branco nesta terça. A homenagem é concedida pelo governo brasileiro para distinguir pessoas físicas, jurídicas e entidades "pelos seus serviços ou méritos excepcionais" e foi atribuída pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Agradeço imensamente por receber a Ordem de Rio Branco e reafirmo meu compromisso em trabalhar por um Brasil mais justo e solidário para todas e todos”, completou Janja em sua publicação nas redes sociais.

Lu Alckmin, mulher do vice-presidente Geraldo Alckmin, vai receber a mesma distinção. Na lista estão ainda as ministras Simone Tebet (Planejamento), Margareth Menezes (Cultura), Esther Dweck (Gestão e Inovação), Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), Anielle Franco (Igualdade Racial), Sônia Guajajara (Povos Indígenas) e Aparecida Gonçalves (Mulheres).

Veja também

STF STF derruba pagamento de adicionais a membros do Ministério Público