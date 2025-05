Janja chega à Rússia antes de Lula e cumpre agendas sobre cultura, educação e combate à fome

A- A+

A primeira-dama Janja Lula da Silva desembarcou neste sábado (3) em Moscou, onde cumpre compromissos oficiais antes da chegada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, prevista para 8 de maio. Ele participará da cerimônia em homenagem aos 80 anos do Dia da Vitória na Segunda Guerra Mundial.

A agenda de Janja, divulgada pelo Palácio do Planalto, inclui compromissos nas áreas de educação, cultura e combate à fome — temas centrais da cooperação Brasil-Rússia. Ela também reforçará a Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, proposta pelo presidente Lula durante a presidência brasileira do G20.

Durante a estadia, Janja participará de encontros com a comunidade brasileira na Rússia, incluindo professores e alunos de português na Biblioteca de Literatura Estrangeira, além de um evento sobre a Aliança Global na Universidade HSE.

A convite do governo russo, a primeira-dama visitará pontos culturais como o Teatro Bolshoi, o Kremlin, o Museu Hermitage, a Catedral do Sangue Derramado e a Fábrica de Porcelana Imperial. Em São Petersburgo, ela se encontrará com estudantes da Universidade Estatal e assistirá ao balé "Lago dos Cisnes" no Teatro Mariinsky.

A partir de 8 de maio, Janja acompanhará o presidente em todos os compromissos oficiais.

Veja também