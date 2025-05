Janja cita modelo chinês de regulamentação das redes, que prevê prisão

A- A+

A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, comparou o cenário de regulamentação das redes sociais no Brasil ao da China, onde "há prisão" em casos de descumprimento das regras.



O comentário foi feito durante uma entrevista ao podcast "Se ela não sabe, quem sabe", da Folha de S. Paulo, na qual ela negou ter quebrado o protocolo ao criticar o TikTok na presença do presidente chinês, Xi Jinping, na semana passada. O momento teria causado constrangimento entre integrantes da comitiva brasileira e despertado críticas de aliados do governo.

Ao ser questionada sobre o episódio, ela afirmou que não houve quebra de protocolo e comparou o tratamento do acesso dado a crianças e adolescentes às redes sociais na China e no Brasil.

— Eu falei um pouquinho dessa questão de como o algoritmo entrega para fora da China e não teve nenhum mal-estar no momento. O presidente Xi falou, inclusive, que eles também têm problemas dentro da China, apesar de ter uma regulação muito forte. Lá, crianças menores de idade só podem usar telas a partir de 11 anos com horário específico, não podem ter rede social. Tem toda uma regulamentação e, se não seguir a regra, tem prisão. Por que é tão difícil a gente falar disso aqui? Não é uma questão de liberdade e de expressão, a gente está falando de vida e de crianças e adolescentes — ela respondeu.

Durante a entrevista, a primeira-dama também afirmou ter se arrependido da ofensa proferida contra Elon Musk, dono do X durante o G20 Social. Na ocasião, ela insinuou, em tom de brincadeira, que uma interrupção do seu discurso teria sido provocada por ele. Em resposta, ela disse "fuck you" ao empresário. Na época, o comentário também despertou críticas da oposição e de aliados do governo.

— Eu me envolvi pessoalmente na organização, na estrutura do G20, e parece que tudo virou nada. Não é da fala que me arrependo, mas do momento — ela afirmou.

