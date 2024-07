Janja consegue credencial e vai representar Lula na abertura das Olimpíadas de Paris

A- A+

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, recebeu a credencial para participar da abertura dos Jogos Olímpicos em Paris, na França, na sexta-feira, 26.

A credencial foi emitida com excepcionalidade pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), uma vez que o prazo oficial para o requerimento já havia terminado quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, no último dia 11, que enviaria a primeira-dama como sua representante.

Com risco de o Brasil ficar sem representante oficial, a diplomacia brasileira precisou entrar em jogo para resolver a questão e garantir a ida da primeira-dama à capital francesa. O Comitê Olímpico Internacional (COI), responsável pelo credenciamento das autoridades no megaevento, foi procurado pelo COB.

A entidade brasileira se recusou a dar maiores detalhes sobre como foi a tratativa entre os dois países e alegou que as informações são pessoais e referentes à Presidência da República Procurada, as assessorias da Presidência e da primeira-dama não informaram que tipo e quais acessos a credencial obtida darão a Janja.

Nesta segunda-feira, 22, o presidente da França, Emmanuel Macron, em entrevista à imprensa internacional, foi questionado sobre a ausência de Lula e respondeu que o mandatário brasileiro justificou que estava com a agenda cheia.

O presidente francês também disse que Janja será bem-recebida e que "pelo menos" ela irá ao evento. A primeira-dama da França, Brigitte Macron, que também falou na ocasião, disse que mantém amizade com a mulher de Lula.

O anúncio de que a primeira-dama o representaria foi feito por Lula durante uma solenidade com atletas olímpicos em que ele assinou o reajuste do Bolsa Atleta. "Vou ver as Olimpíadas pelos olhos da Janja", disse o presidente na solenidade, afirmando que o Ministro do Esporte, André Fufuca, também fará parte da comitiva oficial.

Além dele, o Ministério do Turismo confirmou que o ministro Celso Sabino viajará à capital francesa, com uma equipe de dois servidores, e que cumprirá agendas para "apresentar aos turistas estrangeiros os atrativos do País" e firmar parcerias com foco na COP-30, que ocorrerá em Belém, no próximo ano.

