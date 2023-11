A- A+

Primeira-dama Janja conversa com primeira-dama da Turquia e é convidada para manifesto pela paz na Palestina Encontro contará com a presença de outras primeiras-damas de chefes de Estado de diferentes partes do mundo

A primeira-dama Janja da Silva afirmou nesta sexta-feira que conversou com a primeira-dama da Turquia, Emine Erdoğan, e que foi convidada para participar do manifesto "Unidos pela Paz na Palestina", no próximo dia 15, na Palestina.

O encontro contará com a presença de outras primeiras-damas de chefes de Estado de diferentes partes do mundo.

Janja afirmou que não poderá comparecer presencialmente, mas que disse à primeira-dama que a iniciativa é "inspiradora".

"O que estamos vivendo reforça o que tenho falado há meses sobre como as guerras vitimam e afetam gravemente crianças e mulheres. De acordo com a ONU, 70% das vítimas dos conflitos em Gaza são mulheres e crianças. A crise humanitária se aprofunda e a construção de corredores humanitários e cessar-fogo se tornam ainda mais urgentes, esta é uma oportunidade para reforçarmos e apoiarmos os esforços de nossos países na ONU. Civis devem ser protegidos como exigem as leis internacionais que foram construídas a partir do aprendizado histórico que acumulamos como humanidade", escreveu a primeira-dama nas redes sociais.

