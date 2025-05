Janja critica TikTok em reunião na China e provoca reação de autoridades chinesas

A- A+

Durante uma reunião oficial na China, a primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva, surpreendeu ao pedir a palavra para criticar o uso da rede social chinesa TikTok. Segundo ela, a plataforma tem favorecido a disseminação de discursos da direita no Brasil.

A fala gerou desconforto entre os anfitriões. O presidente da China, Xi Jinping, respondeu afirmando que cabe às autoridades brasileiras decidirem como regular ou até banir a rede social em seu território. De acordo com informações do G1, a primeira-dama chinesa, Peng Liyuan, também demonstrou irritação com a postura de Janja durante o encontro.

A intervenção da brasileira foi considerada inadequada por parte da delegação chinesa, especialmente por ter sido feita em um ambiente diplomático e diretamente diante de Xi Jinping.

Membros da comitiva brasileira ressaltaram que o tema é sensível para o governo chinês, especialmente em meio às tensões com os Estados Unidos, onde o TikTok enfrenta pressão para ser vendido a uma empresa americana uma exigência que tem causado fortes reações por parte de Pequim.

