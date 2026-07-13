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ENTREVISTA Janja defende 50% de cadeiras para mulheres no Legislativo em entrevista Segundo ela, deveriam haver duas listas de eleitos para cada um dos gêneros

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, afirmou nesta segunda-feira, 13, em entrevista para o programa Frente a Frente dos jornais UOL e Folha de S.Paulo que defende uma divisão das cadeiras da Câmara e do Senado entre homens e mulheres. Segundo ela, deveriam haver duas listas de eleitos para cada um dos gêneros.

"Há dois anos, eu tenho falado que não quero mais cota. Eu quero 50% de cadeiras para as mulheres", disse Janja na entrevista.

Durante a entrevista, Janja foi questionada sobre a atuação dela no governo, apesar de não exercer de cargo público. Segundo ela, a imprensa não está interessada nos mecanismos de transparência das suas atividades já disponibilizadas pelo Planalto.

"Se a imprensa não quer saber, ou as pessoas não querem saber e não me procuram, aí não é responsabilidade minha. Eu não sei se um cargo é o fato. Não existe um cargo para o lugar que eu estou", declarou.

A primeira-dama também comentou sobre os recentes desentendimentos políticos sofridos pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) com aliados da direita. Janja disse se solidarizar com elas e concordou que elas são alvos de misoginia na política.

"Eu presto total solidariedade a elas. Eu acho que qualquer mulher agredida a gente não pode soltar a mão. Não importa qual é o campo ideológico dela. A questão da violência contra a mulher e a misoginia não tem lado. Não tem direita nem esquerda, conservador ou progressista."

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