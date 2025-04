Janja defende regulamentação de redes após morte de menina que inalou desodorante em 'desafio'

A- A+

A primeira-dama do Brasil, Janja da Silva, afirmou que é “urgente regulamentação dos espaços digitais” ao citar o caso de Sarah Raissa Pereira de Castro, 8 anos, vítima do chamado “desafio do desodorante”, que circula nas redes sociais.

— É urgente regulamentação dos espaços digitais. Quantas crianças precisaremos perder? Quantas pessoas ainda precisaram sofrer violências para que consigamos um espaço saudável na internet? — disse Janja em um vídeo publicado nas suas redes sociais.

A menina inalou o conteúdo de um desodorante aerossol na última quinta-feira, o que causou uma parada cardiorrespiratória. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) instaurou, no domingo, um inquérito para investigar o caso.

— Temos uma série de temas importantes que precisam de votação no Congresso Nacional, mas tem essa que é urgente, urgentíssima: a regulamentação das redes sociais. As redes sociais precisam de regulamentação. Não podem ser terra de ninguém — disse Janja no vídeo.

Sarah foi socorrida e levada ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), onde chegou a ser reanimada após cerca de uma hora. Apesar dos esforços médicos, ela não apresentou sinais de atividade neurológica, tendo sua morte cerebral confirmada ainda no hospital.

O caso foi registrado oficialmente apenas no domingo, quando a família procurou a 15ª Delegacia de Polícia para relatar o ocorrido. A investigação tenta descobrir como a criança teve acesso ao conteúdo do desafio e quem são os responsáveis por sua disseminação nas redes sociais.

Segundo o delegado João Ataliba, se for comprovado que houve dolo ou grave negligência por parte de quem propôs ou divulgou o "jogo", os envolvidos podem ser responsabilizados por homicídio duplamente qualificado, crime cuja pena pode chegar a 30 anos de prisão.

