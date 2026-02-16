Janja desiste de desfilar com a Acadêmicos de Niterói e é substituída por Fafá de Belém

A- A+

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, desistiu de desfilar em carro alegórico da Acadêmicos de Niterói, escola que apresentou um samba-enredo em homenagem ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Janja optou por acompanhar o desfile no camarote da prefeitura do Rio de Janeiro, ao lado do marido.

Na Avenida, a primeira-dama foi substituída pela cantora Fafá de Belém. Apenas Janja foi liberada para desfilar, por não exercer cargo público.

