Janja desiste de ir à Nova York para evento da ONU após avaliação negativa de viagens

A primeira-dama Janja da Silva desistiu de ir à Nova York, nos Estados Unidos, representar o Brasil na 69ª sessão da Comissão sobre a Situação da Mulher (CSW), evento ligado a Organização das Nações Unidas (ONU).

O recuo ocorre em meio ao diagnóstico interno de que viagens internacionais da primeira-dama tem gerado desgastes junto a opinião pública.

A oposição tem endossado uma série de crítica aos gastos de Janja em roteiros fora do país.

Em fevereiro, a viagem de Janja para representar oficialmente o governo Lula no evento Aliança Global contra a Fome e a Pobreza em Roma motivou manifestações públicas de opositores como Marco Feliciano, Rosângela Moro, Flávio Bolsonaro e Caroline de Toni e virou alvo de uma notícia de fato no Ministério Público Federal (MPF).

O ajuste na programação da primeira-dama ocorre em meio a um movimento de tentativa de blindagem da imagem Janja — e consequentemente Lula e o governo — de uma nova onda de desgastes provocados por agendas no exterior da primeira-dama.

Além de aferições internas, uma pesquisa AtlasIntel/Bloomberg de fevereiro aponta que 58% dos brasileiros têm uma imagem negativa da primeira-dama, índice que era de 40% em outubro

Com isso, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, embarcou no último domingo para os Estados Unidos, liderando a comitiva.

Em 2024, Janja foi ao evento ao lado de Cida, quando fez sua primeira viagem internacional solo.

Cida é uma das ministras mais próximas a Janja e está com cargo ameaçado na reforma ministerial, no cenário em que poderá sair para abrir espaço para Luciana Santos, que ocupa de Ciência e Tecnologia, pasta que poderá entrar na mesa de negociações de legendas do Centrão.

