PRIMEIRA-DAMA DO BRASIL Janja discursa na abertura do Conselho de Governança do Fida Para a primeira-dama, combater a fome e a pobreza passa por criar sistemas alimentares mais sustentáveis

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, discursou na cerimônia do Conselho de Governança do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (Fida) nesta quarta-feira, 12. Ela defendeu que os países precisam ter mais "ousadia e urgência" para combater a desigualdade socioeconômica e a fome.

Janja ressaltou que a desigualdade no acesso a alimentos e a insumos para a produção agrícola se aprofunda com o agravamento das mudanças climáticas e expansão de conflitos armados ao redor do mundo.

"Precisamos de esforços coordenados e concretos, com governos, instituições financeiras e organizações da sociedade civil trabalhando em parceria para multiplicar os impactos dos recursos que diminuem a cada dia", defendeu.



Ela disse considerar que a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, bloco multilateral que o Brasil hoje preside, é uma oportunidade para que diferentes países possam combinar ações e ampliar resultados. "Com responsabilidade e vontade política poderemos construir e expandir políticas capazes de criar inclusão social, sustentabilidade ambiental e desenvolvimento econômico", afirmou.

Para a primeira-dama, combater a fome e a pobreza passa por criar sistemas alimentares mais sustentáveis e capazes de produzir alimentos mais saudáveis e mais baratos.



Ela anunciou que um primeiro evento de troca de experiências da Aliança, um encontro de ministros da agricultura do Brasil e de países africanos, está sendo planejado para maio.

A primeira-dama postou um corte do discurso em seu perfil do Instagram. "Durante minha fala, destaquei que nossos sistemas alimentares são perpetuadores de desigualdades e sensíveis aos efeitos das crises globais", escreveu.

Mais cedo nesta quarta-feira, Janja esteve com o papa Francisco, com quem disse ter conversado sobre a Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza. O bloco, que tem atualmente 165 membros, entre países, instituições internacionais e organizações não governamentais (ONGs), foi lançado em novembro do ano passado, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estava à frente do G-20.





