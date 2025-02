Janja divulga agenda após críticas sobre sigilo imposto a compromissos

A- A+

A primeira-dama Janja da Silva divulgou nas suas redes sociais sua agenda para esta segunda-feira, após críticas de falta de transparência sobre seus compromissos no Palácio do Planalto.

Como mostrou a coluna de Malu Gaspar, o governo tem escondido dados de interesse público sobre a agenda da primeira-dama.

Desde 2024, o governo tem se recusado a responder uma série de pedidos apresentados pela coluna e pela ONG Fiquem Sabendo, especializada no acesso a informações públicas, sobre o trabalho da primeira-dama.



Em dezembro, a coluna solicitou à Presidência da República a agenda de compromissos de Janja, com a descrição dos eventos e o inteiro teor digitalizado de atas das reuniões que contaram com a sua participação. A Casa Civil negou as informações.

