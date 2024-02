Janja diz que fala de Lula sobre Israel 'se referiu ao governo genocida e não ao povo judeu'

A- A+

A primeira-dama Janja da Silva saiu em defesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesta segunda-feira, em uma rede social. Janja disse que, ao comparar as mortes de palestinos da Faixa de Gaza com o Holocausto na Segunda Guerra, no último domingo, Lula se referia ao governo israelense, e não o Estado de Israel.

"A fala se referiu ao governo genocida e não ao povo judeu. Sejamos honestos nas análises", escreveu a primeira-dama, em uma rede social.

"Orgulho do meu marido que, desde o início desse conflito na Faixa de Gaza, tem defendido a paz e principalmente o direito à vida de mulheres e crianças, que são maioria das vítimas. Tenho certeza que se o presidente Lula tivesse vivenciado o período da Segunda Guerra, ele teria da mesma forma defendido o direito à vida dos judeus", ressaltou Janja.

Ela disse que, certa vez, em uma conversa com uma jornalista, perguntou por que a imprensa não divulga as imagens do massacre em Gaza. Relatou ter ouvido como resposta que são muito fortes as imagens das crianças mortas.

"Se isso não é esconder o genocídio, eu não sei o que é. É preciso que o mundo se indigne com o assassinato de cada uma dessas crianças e que se una, urgentemente, na construção da paz!", afirmou.

