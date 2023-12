A- A+

Hacker Janja diz que Musk minimiza acontecimento grave e afirma que X agiu com descaso após o hackeamento Mais cedo, Musk afirmou que "continua sem estar claro como alguém adivinhar a senha do seu e-mail é nossa responsabilidade"

A primeira-dama Janja da Silva afirmou nesta quarta-feira que Elon Musk, dono da X, "minimiza um acontecimento grave" ao tratar com "tom irônico" sobre a invasão das suas redes sociais e que houve um "descaso" da plataforma com o caso.

"Não me surpreende o tom irônico do Sr. Elon Musk depois da minha fala sobre processar sua plataforma. Ele minimiza um acontecimento grave que não atinge só a mim, mas sim a milhares de mulheres dentro da sua plataforma todos os dias", escreveu Janja em uma nota divulgada nesta quarta-feira.

Mais cedo, Musk afirmou que "continua sem estar claro como alguém adivinhar a senha do seu e-mail é nossa responsabilidade". Nesta terça-feira, Janja criticou Musk ao dizer que ele ficou "muito mais milionário" e defendeu a regulação das plataformas.

Na nota publicada nesta quarta-feira, Janja afirmou que não disse ser responsabilidade da rede social alguém adivinhar a sua senha, mas que "deveria ser responsabilidade da plataforma agir o mais rápido possível quando crimes são cometidos dentro dela"

"Eu não disse que é responsabilidade do X "alguém 'adivinhar' a senha da minha conta, mas deveria ser responsabilidade da plataforma agir o mais rápido possível quando crimes são cometidos dentro dela. É, ou deveria ser, responsabilidade da plataforma agir para congelar mais rapidamente uma conta quando se é detectada e denunciada a disseminação de ódio dentro dela. Como já disse, foram 4 minutos para entrarmos em contato com a plataforma e mais de 1h30 para que a plataforma bloqueasse completamente o acesso à conta e cessassem com os posts absurdos".

Janja completou afirmando que houve "descaso" da plataforma e voltou a questionar a demora para a ação da plataforma diante de uma movimentação que era "totalmente atípica" e citou que seu nome virou um dos mais comentados na rede social no momento do ataque, "o que já deveria ser um alerta para a plataforma".

Veja também

PAC Rui Costa diz que governo vai se reunir com relator do Orçamento para preservar verba do PAC