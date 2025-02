A- A+

ALIANÇA CONTRA FOME Janja é designada para participar de reunião do conselho de governança do FIDA, em Roma Ela foi convidada pelo ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, que irá liderar a comitiva

A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, foi designada para participar da 48ª Sessão do Conselho de Governança do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), com ônus para o governo federal, no período de 9 a 14 de fevereiro. A reunião acontecerá em Roma, na Itália.

O decreto com a designação foi publicada na edição desta sexta-feira, do Diário Oficial da União. Conforme o Estadão/Broadcast/ noticiou nesta semana, Janja participará de uma reunião que definirá o presidente da Aliança Global de Combate à Fome.

Ela foi convidada pelo ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, que irá liderar a comitiva.

