Janja embarca nesta sexta-feira (2) para Moscou, antes de viagem de Lula

A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, embarca para Moscou nesta sexta-feira, seis dias antes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da comitiva presidencial.

O presidente vai à capital russa em 8 de maio, para participar, ao lado de Vladimir Putin, da comemoração do Dia da Vitória (9 de maio), que marca os 80 anos da vitória sobre a Alemanha de Hitler na Segunda Guerra.

Segundo a assessoria de Janja, a primeira-dama foi antes porque vai participar de uma agenda antes da chegada de Lula.





A agenda foi combinada entre Lula e Putin durante conversa por telefone em janeiro deste ano. Na última segunda-feira, o embaixador da Ucrânia no Brasil, Andrii Melnyk, disse que o presidente brasileiro poderia aproveitar viagem a Moscou para ir a Kiev.



— A ideia principal também nesta reunião foi confirmar, da nossa parte, o convite do meu presidente Volodymyr Zelensky, do meu governo, mas também do povo ucraniano, ao presidente Lula e também pessoalmente ao vice-presidente Alckmin para aproveitar esta oportunidade histórica e visitar Kiev o mais breve possível — disse Melnyk a jornalistas após encontro com o vice-presidente Geraldo Alckmin.

