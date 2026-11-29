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primeira-dama Janja enfrenta resistências enquanto tenta influenciar decisões do governo Aliadas defendem que primeira-dama mantenha o protagonismo, veem machismo velado nas críticas que ela recebeu nos últimos anos

A primeira-dama Janja da Silva tenta ampliar a influência nas decisões do governo no quarto mandato do presidente Lula e vem enfrentando resistências internas. As investidas vão de nomeações na Esplanada e no gabinete presidencial à organização da festa da posse.

Janja defende a permanência das ministras Margareth Menezes (Cultura) e Fernanda Machiavelli (Desenvolvimento Agrário). Os cotados para a chefia de gabinete do petista, por sua vez, procuram estreitar a proximidade com a primeira-dama. Procurada, Janja não se manifestou.

Aliados apontam que a proximidade das duas ministras com Janja permitiu que Lula conhecesse melhor o trabalho delas e recebesse informações sobre suas gestões sem “filtros” de intermediários. O resultado, segundo o entorno da primeira-dama, foi o fortalecimento de ambas. Na semana passada, Janja declarou apoio público à permanência de Machiavelli.

Embora as duas sejam favoritas para permanecer nos cargos, o apoio da primeira-dama não basta para garantir a continuidade. No caso de Margareth, grupos de artistas se opõem à manutenção da ministra.

Para conter as discussões sobre uma possível substituição, aliados aproveitaram o Dia Nacional da Cultura, no último dia 5, para defender a gestão. A própria ministra assinou um artigo no GLOBO ao lado de Janja e do secretário-executivo da pasta, Márcio Tavares, aliado da primeira-dama.

No Desenvolvimento Agrário, a resistência vem do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Em assembleia na quarta-feira, o movimento decidiu sugerir a Lula o nome de João Paulo Rodrigues, uma de suas principais lideranças, para comandar a pasta, e pretende pedir uma reunião com o presidente nos próximos dias para apresentar o pleito.

Ativismo

Aliadas defendem que Janja mantenha o protagonismo, veem machismo velado nas críticas que ela recebeu nos últimos anos e apostam nela como figura importante do quarto mandato para dar visibilidade a temas considerados prioritários para as mulheres, como o combate ao feminicídio.

— Ela sempre teve uma vida muito ativa nos movimentos sociais e, sobretudo, em defesa de mulheres. É uma pessoa capacitada tecnicamente e politicamente para atuar em qualquer frente — diz a deputada Jack Rocha (PT-ES), coordenadora-geral da bancada feminina na Câmara.

Lula indicou um número recorde de mulheres na montagem de seu governo, em 2023, mas elas ocupavam menos da metade das chefias dos ministérios — 11 de 37 na largada do terceiro mandato. Também foram indicadas mulheres para chefiar o Banco do Brasil e a Caixa.

Uma das articulações em curso envolve a chefia de gabinete de Lula. Quem ocupa a função faz a interlocução com ministros, organiza audiências, filtra muitas das informações que chegam ao presidente e tem peso fundamental na construção da agenda.

A maioria dos cotados é próxima a Janja. Estão na disputa Jackson Raimundo, diretor de documentação histórica do gabinete pessoal da Presidência; o deputado estadual Emídio de Souza; e o ex-ministro Márcio Macedo.

Também são mencionados o ex-ministro Paulo Pimenta e a permanência de Oswaldo Malatesta, que assumiu o cargo no lugar de Marco Aurélio Santana, o Marcola. Ele deixou a função após a revelação de sua proximidade com a lobista Roberta Luchsinger, citada nas investigações do escândalo do INSS.

Marcola e Janja não eram próximos. No entorno de Lula, há a avaliação que a primeira-dama terá mais influência na agenda do presidente caso um aliado dela seja escolhido para o posto. Interlocutores de Janja afirmam, no entanto, que essa é uma escolha exclusiva do presidente e que ela não tem favoritos.

A primeira-dama também deve ter influência na ampliação do espaço que o governo pretende dar à comunicação digital, com lives e a possível criação de uma pasta dedicada ao tema. Nessa frente, ela se aproximou do deputado André Janones (Rede-MG), um dos responsáveis pela virada digital da campanha de Lula no segundo turno.

Outro eixo de atuação é a festa da posse. Janja tem concentrado em um núcleo restrito as principais decisões sobre o evento, incluindo a contratação de artistas, sem participação do PT. A postura, somada à falta de definição sobre a estrutura e os custos do evento, tem desagradado ao partido, que atuará em outras frentes da organização, como a recepção do público.

A escolha de Lula de colocá-la à frente da cerimônia ocorre justamente quando auxiliares começam a discutir o espaço que ela terá no quarto mandato. Segundo aliados, o presidente quis dar a ela esse protagonismo para evitar o debate neste momento, enquanto lida com a engenharia de montar o novo governo. No começo de 2023, Janja reivindicou um gabinete com funções próprias, mas a demanda não avançou diante da contrariedade de ministros do Palácio do Planalto, o que ampliou sua lista de desafetos entre aliados do petista.

A atuação de Janja foi alvo de críticas ao longo do terceiro mandato e da campanha eleitoral, com queixas de governistas sobre um protagonismo considerado excessivo. Um episódio que evidenciou esse incômodo foi a fala da ex-senadora Kátia Abreu em uma reunião do PT antes do segundo turno, quando cobrou “mais Alckmin e menos Janja” nos rumos da campanha e foi aplaudida.

Os movimentos da primeira-dama

Ministério da Cultura: Janja atua pela permanência de Margareth Menezes na Cultura. A proximidade entre as duas fortaleceu a ministra, mas grupos de artistas resistem à continuidade dela no cargo.

Desenvolvimento Agrário: A primeira-dama defendeu a continuidade de Fernanda Machiavelli, mas enfrenta a resistência do MST, que pretende indicar uma liderança do movimento à pasta.

Chefia de gabinete: Estratégico por ter acesso direto ao presidente, o posto pode ser ocupado por um nome próximo a Janja. São cotados Jackson Raimundo, Emídio de Souza, Márcio Macedo e Paulo Pimenta.

Comunicação digital: Janja também atua para ampliar a comunicação digital do governo, com lives e a possível criação de uma estrutura específica para a área. Para isso, aproximou-se do deputado André Janones.

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