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BETS Janja entrega a Fux relatório sobre bets em audiência no STF: 'Mulheres sentem peso do vício' Estudo apresentado por Janja ao STF alerta para consequências sociais das apostas online

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, entregou ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux um relatório sobre o impacto das bets, durante a audiência pública realizada na Corte nesta terça-feira (03), para discutir as casas de apostas no Brasil.

No início da reunião, Fux citou o estudo. "Janja me entregou um relatório bastante volumoso e detalhado sobre o novo panorama, sobre as bets", afirmou. O relatório, intitulado "Mulheres e Bets, o custo das apostas online para as brasileiras e suas família", foi desenvolvido pelo Estúdio Clarice.

"O vício nas apostas online se tornou um problema de saúde pública que não afeta apenas a vida de quem aposta, ele adoece toda a família, principalmente as mulheres. São as mulheres que sentem o principal peso desse vício", escreveu Janja no Instagram.

Fux é o relator no Supremo de ações contra a medida provisória que proíbe as bets no País, decretada pelo governo federal no final de setembro deste ano.

A audiência pública para discutir o tema foi marcada na semana passada pelo magistrado e convocou times, empresas de apostas, a Procuradoria-Geral da República (PGR), o Ministério da Fazenda, a Advocacia Geral da União (AGU), Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL), Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR), Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), e outros órgãos e associações.

Entre os times, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Cruzeiro, São Paulo, Corinthians, Ponte Preta, Vitória, Guarani e Portuguesa foram convidados.

No início da audiência, o ministro rebateu críticas feitas a ele por convocar grupos favoráveis à volta das bets e defendeu que as apostas online sejam banidas. "Não procede a informação que eu só convoquei empresas e times de futebol", disse.

Depois, mostrou um trecho do seu voto sobre as casas de apostas online na época da regulamentação, na qual fez críticas aos jogos. No voto, à época, ele mencionou tentativas de suicídio e violência doméstica ligadas às bets.

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