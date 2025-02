A- A+

Primeida-dama Janja estreia nova fase de agendas em reunião fechada com catadoras Enquanto Lula participava de evento no sertão da Bahia, primeira-dama teve encontro no Distrito Federal

Alinhada com a estratégia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de tentar estar mais perto do povo, a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, estreou nesta sexta-feira uma nova fase de agendas com um encontro com catadoras de material reciclável no Distrito Federal.

Enquanto Lula estava em Paramirim, na Bahia, para inauguração da primeira etapa da Adutora da Fé, sistema integrado de abastecimento que capta água do Rio São Francisco, Janja visitou a Central das Cooperativas de Trabalho de Materiais Recicláveis, onde participou de uma roda de conversa com cerca de 50 mulheres sobre empreendedorismo feminino.

A reunião foi fechada e não pôde ser acompanhada pela imprensa. A primeira-dama também almoçou no local.

De acordo sua assessoria, Janja estava há alguns meses sem fazer agendas por causa dos problemas de saúde do presidente, que precisou passar por uma cirurgia na cabeça em dezembro. Anteriormente, a primeira-dama fez encontro com merendeiras no Rio, com lideranças femininas do Complexo do Alemão, também no Rio, e com artesãs no Distrito Federal.

Desde segunda-feira, Janja passou a divulgar em suas redes sociais sua agenda, após críticas de falta de transparência sobre seus compromissos no Palácio do Planalto.

Como mostrou a coluna de Malu Gaspar, o governo tem escondido dados de interesse público sobre a agenda da primeira-dama. A visita à central de catadores foi divulgada previamente nas redes sociais.

A ideia agora é intensificar a agenda de Janja com viagens pelo Brasil. Entre os planos, está previsto que a primeira-dama acompanhe ministros ao longo do ano para mostrar políticas públicas do governo.

Nesta sexta-feira, a visita de Janja foi acompanhada pela secretária-executiva do Ministério das Mulheres, Maria Helena Guarezi.

A ação não tem interferência da nova gestão da Secretaria de Comunicação Social (Secom) e foi delineada por Lula e Janja.

Já em relação ao presidente, o roteiro de viagens visa reverter a curva negativa em sua aprovação e apresentar resultados obtidos pelo governo com foco em 2026.

Em meio às mudanças na comunicação que têm sido colocadas em prática pelo ministro da Comunicação Social (Secom), Sidônio Palmeira, a ideia é imprimir uma nova dinâmica às viagens presidenciais.

As novas orientações envolvem menos tempo de palanque com autoridades — ainda que as falas políticas para a região permanecerão no roteiro, mas deverão ser mais enxutas.

O cerimonial da Presidência já foi avisado das alterações para que Lula tenha mais tempo de contato com o povo, fazendo com que isso seja captado em imagens e se transforme em engajamento nas redes sociais.

