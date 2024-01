Janja faz vistoria na Praça dos Três Poderes e reclama da conservação do espaço

A- A+

A primeira-dama Janja da Silva fez nesta sexta-feira uma vistoria na Praça dos Três Poderes e reclamou da conservação do local. Janja deixou no começo da tarde o Palácio Planalto a pé, onde despacha diariamente, atravessou a rua acompanhada de seguranças para ver de perto uma obra de recuperação que está sendo feita pelo governo do Distrito Federal.

De acordo com o relato da primeira-dama, ela procurou a ministra da Gestão, Esther Dweck, para reclamar do estado da praça. Dweck levou o problema para o governo do DF, que iniciou as obras.

Janja disse que foi “ver os trabalhos de revitalização da praça que estava abandonada”

— Vamos recuperar a praça. Acho que a Praça dos Três Poderes é o símbolo da democracia e ela precisa estar apresentável para o turista e para o povo.

Perguntada sobre o um ano dos ataques do 8 de janeiro, a primeira-dama respondeu:

— O 8 de janeiro não é uma data para ninguém comemorar. É uma data para a gente lembrar sempre que a democracia é realmente o que vale a pena defender.

